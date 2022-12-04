Рыбалка на Каборге

И женщины могут быть заядлыми рыбаками и писать о традиционно мужском занятии с известной долей натуральности. Однако хочу посвятить эту серию эссе о рыбном промысле, браконьерстве и любительской рыбалке в Северном Причерноморье памяти мужа Александра Филипповича Кабашного. Так сложилось…

Немного истории с географией

На нынешних картах Каборги вы точно не отыщите. Зато легко найдете на берегу Березанского лимана крохотное селение с мечтательным рыбным именем Осетровка. Площадь селения 0,502 км², перепись 2001 года говорит о том, что количество проживающих составило 98 человек.

Первыми на эту землю пришли сарматы, откуда неизвестно, как и неизвестно куда ушли. Затем попытались осесть половцы, которых европейцы обозначали как татар. Разбили свое стойбище, хоронили умерших, оставили после себя каменные изваяния. Видимо в те древние времена и зародилось красивое имя – Каборга.

Затем прибились к берегам греки, итальянцы. Последние устроили невольничий рынок и промышляли браконьерством. Ловили осетровых, особенно жаловали севрюгу, скумбрию, луфарей и прочую дорогую рыбу и увозили в Венецию, и далее.

Но знаменитой Каборга стала после того, как в этом районе базировалась с 1936 по 1939 год 2-я бригада подводных лодок Черноморского флота.

В Березанском лимане, район Каборги, база флота имела 3 пирса. На одном из них были размещены плавбазы «Красная Кубань» и «Эльбрус» и подлодки «Малютка». На втором базировался 23-й дивизион (подводные лодки типа «Щука»), на третьем — 21-й дивизион (подводные лодки типа «АГ»).

Местные жители до сих пор говорят, что глубоко здесь, так как в прошлом базировались подводные лодки.

Осетровка

В 1946 году Каборгу переименовали в Осетровку. Впору было дать имя Судаковка, по той простой причине, что Березанский лиман просто кишел этой редкой по полезности и вкусноте рыбьей особью. Сошлись на том, что судак рыба ежедневная, обыденная, доступная каждой домохозяйке. А вот осетр тут совсем другая рыбацкая музыка.

Правильнее всего было бы Каборгу наречь Бычковкой. Потому как, бычки разных видов водились в здешних водах в изобилии. Песочники, кнуты, головачи, кругляки попадали на сковородки, в котлетный фарш и в борщи в немыслимых объемах.

Благодаря рыбе в реках, лиманах и море, население Причерноморья не голодало. Так сильно, как в других частях юга, центра и востока Украины. В Николаевской области не зафиксировано ни одного факта людоедства.

Или дать Каборге имя погрозней, скажем, Щуки. Этих хищных живоглотов – худых, крапчатых, зубастых в Березанском лимане было не счесть.

Скажем так, поймать осетра на удочку – золотая мечта каждого рыбака-любителя. Но в Каборге жили профессиональные рыбаки. А в Березанском лимане нерестились самки осетра в большом количестве. Поэтому, Каборгу и переименовали в Осетровку – пусть все знают, что здесь можно разжиться икоркой.

Не поверите, но икрой в местных рыбацких хозяйствах кормили кур – для повышения яйценоскости и улучшения качества. Эх, познать бы на вкус этот деликатес – черно/икорные яйца.

Такая вот рыбалка в Каборге…

С информацией и материалами можно помочь, отослав письмо на danake@ukr.net