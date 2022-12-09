Охота за китайской смертью. Из записок Groverа I

Эта медаль дадена Автору от УВД Николаевской области в 2014 году за яростную и бескомпромиссную борьбу и победу над легальными спайсами (китайской курительной смесью).

Но не медальку мне хотелось, а солидное вознаграждение желательно в евро, ибо доллар скатывается в аут, по всем прогнозам, хотя признаюсь, верю в это предсказание как-то слабо.

К сожалению, в Украине материально не поощряют труды и достижения общественных организаций и проектов. Надежда путеводная одна – заграница нам поможет. Но, откровенно честно – заграница тоже бывает разная. Иногда даже крайне вредной и враждебной для украинцев. И наплодила она, с нелегкой руки некоего мирового финансового спекулянта Сороса, в Украине этакую плеяду соросят, продающих Неньку безбожно и безжалостно. Мало того, соросятня захватила и гуманитарные исторические коридоры.

Зато все и всегда вопят – а где была общественность? И была, в том месте, где вы её, деятельную и украинолюбивую, бросили на заклание нищете и травле.

Однако хватит роптать и жалобиться.

Спасение утопающих - дело рук самих утопающих

Короче, свои проблемы каждый из нас должен решать сам, не уповая на чужую помощь. И помнить, что завтра или послезавтра вашим детям и внукам может грозить «игла».

Вырисовывается этакий коллективный борец против всей этой дьявольской силы, напитанной деньгами и смертью.

Спросите меня – а реально победить наркоту?

И я отвечу без пафоса – да, вполне реально.

Победа под прикрытием

Действительно, что в качестве прикрытия мне служило вот такое Удостоверение кандидата в народные депутаты Украины.

Легальная лавка, торгующая «китайской смертью», размещалась в полуподвале на Чкалова, угол Гражданской.

Каждый день у входа собиралась толпища молодых «нариков», обряженных во все черное. Мимо проносились трамваи, и тысячи горожан наблюдали это шокирующее столпотврпение.

Неполное собрание сочинений, а тут не хватает 1, 2 и 3 части можно прочесть здесь!:

https://news.pn/ru/blogs/116022

news.pn/ru/blogs/116327

https://news.pn/ru/blogs/129207

https://news.pn/ru/blogs/130970

https://news.pn/ru/blogs/253245

Прошло уже чуть больше 8 лет, и воспоминания стираются. Исчезают и письменные источники. Говорят, что рукописи не горят. Они исчезают, как и архивы, как и свидетели. На тлетворном пути атисемитов встают архивы https://news.pn/ru/blogs/281053

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