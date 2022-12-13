Лысогорские молдованы против наркоманов (Из З. G-ra / V)

«Урожай смерти» для пересичных украинцев собирают в Северном Причерноморье, на Киевщине, Черниговщине и т.д.. Около 80% всей наркоты производится в самой Украине. Одну из первых позиций занимает снотворный (опиумный) мак». ( Из записок Groverа )

Про снотворный мак можно прочесть в бытовых рассказах Марко Вовчка. Кормящие матери селянки подмешивали в молоко для младенцев вытяжку из мака, исключительно для того, чтоб дитяти спали долго и крепко, и не мешали работать. Вот в чем сила пера Вовчка – в умении донести до наших ушей и глаз наркоманские реалии позапрошлого столетия.

Наркомани на городі!!!

Это начало семидесятых ушедшего века, горное село с колдовским названием Лысая Гора, что в 25 км. к востоку от Первомайска. Десятитысячное селение можно было назвать куском Афганистана, случайно потерявшегося в Северном Причерноморье. Именно в этой местности жили советские гроверы – мастера по выращивания мака.

Гроверством десятилетиями занимались местные молдаване и румыны. Половина лысогорчан носила восточноевропейские фамилии – Царалунга, Сорочан, Цуркан, Цепурдей, Цурика, Цургуб и другие. Молдавский и румынский языки смешивались с господствующим украинским суржиком, на котором говорил батько Нестор Махно. Его банды в гражданскую гуляли по северу Николаевщины и делили собственность и землю, вовсе не напрягаясь политико-языковыми проблемами и национальной принадлежностью.

Молдаване-гроверы не только хорошо владели агротехническими навыками выращивания мака, но и были коммерсантами до мозга костей. Конечная цель – получение высококачественного продукта мака исключительно для удовлетворения возрастающих кондитерских нужд, и, естественно, извлечение максимальной прибыли.

Увы! В ту пору они даже не догадывались, какой гешефт можно было бы получить, благодаря их гроверским талантам.

Над Украинской ССР восходила звезда Опиум.

А если еще знать про первого синтезатора амфетамина ( Берлинский университет, 1887 год) румынского еврея-химика Лазэра Еделяну, то картина маслом пишется скоро. Кстати, Еделяну увековечил своё имя изобретением метода очистки нефти с помощью жидкого диоксида серы. Однако синтез самого сильного военного наркотика амфетамина навсегда вписал кровью, смертью и триумфами имя румынского еврея в мировую нарко/хронику.

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Между тем, заметим, что на севере нашего региона пекут вкуснейшие рулеты с маком, пироги и пирожки. Николаев по мастерству кондитерской выпечки сильно уступает Первомайску. Да не только, и свиные отбивные в северном городке готовят лучше. Недавно открылись рыбные рестораны. Попробуйте копченого сома местного производства, или зеркального карпа в сметане, который на вкус превосходит аналогичное блюдо в ресторанах знаменитого рыбацкого Portofino. Вот недаром, женщины Первомайска заполняют своим присутствием итальянские города и разбавляют серьезными намерениями беспечное времяпровождение южного народа, плотно населяющего «итальянский сапожок». Тут о Первомайске https://news.pn/ru/blogs/278014 и https://news.pn/ru/blogs/277363

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Однако как любят говорить ливерпульцы и почтенные жители Манчестера за чаем и английскими булочками с каннабисом - back to our sheep.

Поспешим обратно в Лысую Гору начала семидесятых, на огород заядлых гроверов Цурканов. У дяди Фили и тети Мили весь огород засеян снотворным маком. Красота неописуемая! Словно тысяча экзотических бабочек опустилась отдохнуть и намертво уснула на бренной земле.

Маковые головки величиной с кулак вполслуха поют на жарком ветру. Урожай обещает быть богатым. Арифмометр в головах гроверов лихорадочно подсчитывает навар.

Впрочем, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.

Они появлялись за полночь - охотники за сырцом, гонцы новоявленных наркодельцов. У них в голове такой же арифмометр, как и у тружеников гроверов. Только цифры покруче..

Гроверы готовились к набегам гонцов заранее. Чуть вечерело отходили ко сну. У порога предусмотрительно оставляли вилы и грабли. И только, когда радиоточка пробивала полночь, вскакивали как ужаленные, и отправлялись на охоту с верными псами.

И в темноте украинской тихой ночи, подсвеченной как театральная сцена яркими небесными светилами, ломая ночное пенье соловья, раздавался воинственный клич:

Наркомани на городі!!!

На бранном маковом поле гроверы принимали бой с наркогонцами.

Начало /Из Записок :

Гл.1 Охота за китайской смертью. Из записок Groverа I https://news.pn/ru/blogs/283162

Гл.2 Это Израиль, детка! Из записок Groverа/II https://news.pn/ru/blogs/283166

Гл. 3 Легенда николаевского гроверинга. Из записок Groverа III https://news.pn/ru/blogs/283170

Гл. 4 Неравный обмен барона на анашистку (из З. G-ra / IV) https://news.pn/ru/blogs/283399

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