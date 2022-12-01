Читайте, смотрите, гордитесь!

В 1940 году нацистская Германия хотела поставить на колени Великобританию. Тогдашний британский премьер-министр Уинстон Черчилль не собирался сдаваться на милость победителя. Но и успешно противостоять в одиночку мощному врагу, оккупировавшему почти всю Европу, он тоже не мог.

Тогда Черчилль отправился в дальнюю поездку через океан к президенту США Франклину Рузвельту. Во время этого визита он выступил в американском Конгрессе, где произвел настоящий фурор. Политики, а в их лице и весь народ Соединенных Штатов приветствовали лидера несгибаемой нации, ведущую войну против мирового зла – Адольфа Гитлера.

Когда британский премьер выступал перед конгрессменами, они прерывали его речь аплодисментами и стоя аплодировали ему целых 15 раз. После этого в Туманный Альбион пошли бесконечные морские караваны, поставлявшие вооружение, боеприпасы, амуницию, транспорт, продовольствие, стратегическое сырье для британской промышленности и многое другое. Больше того, Британия получила от Штатов не только танки и самолеты, но даже боевые корабли.

…Прошли десятилетия. Сменились поколения. И жизнь в очередной раз доказала, что история человечества движется по спирали, повторяясь от одного витка к другому. А я в очередной раз убедился в своей правоте, когда на предыдущих президентских выборах делал всё возможное и невозможное для того, чтобы заслуженную победу на них одержал Владимир Зеленский.

Я ждал от него многого. Прежде всего, я хотел обновления политической элиты, чтобы к власти пришли новые люди – молодые, умные, искренние, готовые честно и результативно работать на благо своей Родины.

И вот Украина получила перспективного и волевого президента. Наши соседи за поребриком не могли на такое смотреть спокойно, их давила зависть и злоба. Они вели против Украины и её руководства подрывную деятельность, много говорили о мире, а сами готовились к войне: пытались раздавить нашу экономику, расширяли агентурную сеть в Украине, взрывали наши склады с боеприпасами, стягивали войска к украинским границам. Причем – даже не скрываясь. Они просто нагло и цинично врали, что войска стягиваются для учений, для проверки боеготовности, а не вовсе для нападения на украинцев.

Наступило утро 24 февраля, и всё тайное стало явным. Началась полномасштабная война РФ против Украины.

Накануне войны западные эксперты были уверены, что Украина падет, а её власть рассыплется, словно карточный домик. Вопрос был только один: сколько часов или суток понадобится, чтобы это произошло.

Но случилось неожиданное: весь украинский народ поднялся на защиту своей Родины, и агрессор получил такой яростный отпор, какого себе даже представить не мог. Уже с первых дней большой войны стало ясно: кремлевский блицкриг провалился – точно так, как когда-то, благодаря мужеству наших отцов, дедов и прадедов, провалился гитлеровский блицкриг.

Вы не забыли, кто в свое время на Майдане кричал, что ничего не боится, и «якщо куля в лоб, то хай буде куля в лоб»? Вопрос: а где сейчас эти «мужественные» политики, куда они пропали?

Да, их нет, но зато остались настоящие патриоты, которые не щадят своей жизни ради защиты Украины.

Я горжусь, что наш президент не потерялся, не уехал за границу, хотя ему это настойчиво предлагали лидеры западных стран. Он не боялся за себя – он боролся за свою страну и вместе со своей страной останавливал агрессора. Кстати, молниеносный визит Зеленского в США – это его первая заграничная поездка после 24 февраля. И только крайняя необходимость заставила его так поступить. До этого он оставался на родной земле, разделяя тяготы и лишения войны со всем украинским народом.

Интересная и весьма характерная деталь: за два с лишним столетия американской демократии ни одного лидера другого государства в Конгрессе не приветствовали аплодисментами и вставанием столько, сколько приветствовали Зеленского – целых 18 раз. Даже великий Черчилль, и тот удостоился лишь 15 вставаний. А этот ритуал американской политической жизни о многом говорит. И прежде всего о том, насколько влиятелен и популярен лидер, перед которым раз за разом встают на совместном заседании представители обеих палат американского парламента – Сената и Конгресса. Таким образом нам было продемонстрировано восхищение и безмерное уважение – и к самому Зеленскому, и к бесстрашным украинским воинам, и ко всему украинскому народу.

Хочется, чтобы украинские депутаты всех уровней внимательно пересмотрели запись этого выступления: какой этикет, какая культура и какое уважение со стороны сенаторов и конгрессменов! В зале нет людей в шортах, джинсах и кроссовках. Есть незыблемый дресс-код: деловой костюм и галстук для мужчин и строгий, без вычурности и излишеств, но элегантный костюм для женщин. И это не вызывает удивления: культура начинается с одежды. Как говорят у нас в народе: по одежке встречают…

Я не перестаю удивляться тому, как американцы умеют улыбаться. Говорят, что «keep smile» – это часть их традиций. Возможно. Но вы только посмотрите на эти улыбки! Это может быть улыбка участия, улыбка сочувствия, улыбка гордости, улыбка восхищения и масса других вариантов улыбок. Лично мне кажется, что сыграть такое невозможно, что это не наигранные, а самые настоящие, искренние улыбки.

Я снова пересматриваю визит Зеленского в конгресс и вижу, как каждый конгрессмен старался дотянуться до президента Украины и пожать ему руку. Наверное, некоторым из них было стыдно, что раньше они в него не верили и предлагали эвакуацию из Украины ради сохранения жизни.

В принципе, это бы не вызвало осуждения: спасение лидера страны в условиях вооруженной агрессии, переворота, гражданкой войны – обычная мировая практика. Но этот вариант – не для Зеленского. Он не струсил, не сбежал, а принял нелегкое решение остаться на своем посту, решение – которое в любое мгновение могло для него стать фатальным. Он показал пример, мотивировал людей защищать Родину.

Он не побоялся поехать в Харьков, в находящийся под обстрелами, только что освобожденный Херсон, в осаждаемый врагом Бахмут. Кто не был под пулями, тот не знает этого уникального ощущения. Ты понимаешь, что пуля – дура, что каждая, даже шальная пуля может оказаться твоей. И вот в нескольких сотнях метров идет жесткий бой, гремит артиллерийская канонада, а наш президент как ни в чем не бывало раздает награды и общается с солдатами, поздравляет с Рождеством и наступающим Новым годом. И это не пиар, не показуха. Это обычное человеческое мужество, понимание того, что личным примером ты можешь мотивировать воинов, поддержать и воодушевить их!

Придет время и будет разбор полетов: кто сдал Херсон, кто пытался разоружиться и разобрать оборонительные сооружения перед лицом готовящегося к нападению врага, кто потакал «пятой колонне» и сотрудничал с ней. Но всё это будет потом. А сегодня речь о другом. Нам нужно победить в войне. И для этого следует продемонстрировать свои боевые и лидерские качества, завоевать мировое признание. Нужно объяснить мировому сообществу, что мы защищаем не только себя, но и всю Европу, ибо если бы кровавая орда захватила Украину, она бы не остановилась, а пошла дальше.

Большое спасибо демократическому миру, который нам активно помогает бороться с агрессором. И тот, кто считает, что Зеленский ходит везде с протянутой рукой, глубоко заблуждается. Тем более, что мы не просим непосредственной военной помощи, ввода иностранных войск. Мы сами готовы защищать Украину – только дайте нам оружие, боеприпасы, доступ к высоким технологиям. Ведь, по сути, мы, как Британия в далеком 1940-м, сражаемся против мирового зла, и, если мы его не остановим, но расползется по всему континенту.

Должен признать, что не все готовы защищать Украину с оружием в руках. Есть такие, кто прячется, кто уехал в глубокий тыл, за границу, кто купил «левую» инвалидность, «белый билет», «бронь».

Прячьтесь, уезжайте, мы вас не держим. Обойдемся и без вас. Только как вы потом будете смотреть в глаза своим друзьям, близким, собственным детям?!

Я горд тем, что живу в такой стране и имею честь принадлежать к такому великому народу. Я горжусь своим президентом.

Хочу нашему президенту сказать: Владимир Александрович, так держать! Вы объединили вокруг себя простых людей, Вы объединили нацию. Хочу сказать Вам, вашей супруге и детям – берегите себя! Вы нам нужны, мы на Вас равняемся.

С Рождеством Христовым и Новым годом! И пусть вас не покидает здоровье!

Быть добру!