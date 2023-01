Американцы еще те любители посочинять блоги. Постит «ржавый» янки, окосев от ненависти: «Читаю этнических испаноязычных блогеров с американскими паспортами. Им удалось просочиться через мексиканскую границу. Изъясняются эти свиньи исключительно на испанском. А значит, тупо испанофицируют нас, американцев. Ничего, все эти «испаномирцы» до первой бутылки "Molotov cocktail".

Господа читатели, вышеизложенное просто шутка-морковка. Пишите хоть на иврите, хоть на загадочном чилубу.

К заданной теме вспомнился бородатый анекдотец: Настоятельница монастыря собирает монашек:

«— Сестры, к нам в монастырь завезли морковку! — Ура—а—а! — хлопают в ладоши монашки.

— Что вы радуетесь, дуры, она же тертая!»

Для американцев языковые мании и фобии – тертая морковка, потому как, США огромная плавильная печь для этносов и рас.

***

Американцы США - народ, основное население США. Большинство является потомками различных европейских этносов. В формировании американцев приняли участие также представители большой негроидной расы (афроамериканцы) и американской расы (американские индейцы).

America the Beautiful

O beautiful for heroes prov’d………………………………………. Прекрасна теми, кто был прав,

In liberating strife,……………………………………………………….. Ломая рабства твердь,

Who more than self their country loved,…………………….. В любви к стране себя поправ,

And mercy more than life…………………………………………….. А в сострадании — смерть.

Я никогда не устаю подпевать Элвису Пресли, исполняющему песню патриотов «Америка прекрасна»!

Так бы со слезами на глазах подпевали Элвису украинский гений-«малоросс» Николай Гоголь, бредивший Америкой, и моя мама, Анна Сергеевна, преданно любившая страну, в которой никогда не была.

«Америка! Америка! Восполнит Бог урон, и утвердит по вере нам Свободу как закон». А я свободна и в Украине…

***

Положения European Charter for Regional or Minority Languages применяются к языкам таких национальных меньшинств Украины: белорусскому, болгарскому, гагаузскому, греческому, еврейскому, крымскотатарскому, молдавскому, немецкому, польскому, русскому, румынскому, словацкому и венгерскому.

С уважением ко всем перечисленным региональным языкам – выбираю немецкий. Это язык колонистов Северного Причерноморья.

Вовсе не ставлю себе целью германофицировать украинцев. Однако следует помнить, что ныне в Германии проживает значительное число наших беженцев, получивших стол и кров, защиту и вспоможение. Наши беженцы практически не имеют запаса исторических знаний о жизни и вкладе немцев-колонистов в освоение пустынных южно-украинских земель. Не ведают, благодаря кому развивалось сельское хозяйство, пищевая промышленность – сахарные и маслозаводы, пивзаводы, механизация земледелия.

Почтем за счастье, провести и немцев, и украинцев по общему историческому пути – восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого веков. Исходная точка - Карлсруэ – первая немецкая колония вблизи Николаева.

Reise mit den Deutschen entlang des nördlichen Schwarzen Meeres

1809 Allrussisches Imperium. Nördliche Schwarzmeerregion. Entfernte Nachbarschaften von Nikolaev und Ochakov.

Ein Gewitter zog über die endlose und menschenleere Steppe des Frühsommers. Müde Pferde wirbelten mit den Ohren, verspielte Kinder verstummten vor Schreck. Ein majestätisches Bild entfaltete sich vor den Augen der deutschen Kolonisten, die aus der Pfalz und Baden nach Süden kamen, wo bereits ihre gotischen Vorfahren lebten.

Der düstere Himmel wurde von Blitzen durchschnitten, und Donner grollte laut über die Reihe der Karren der Siedler. Ein sintflutartiger Platzregen ergoss sich auf den Boden.

Die Wanderer hüllten sich in Mäntel, und nur einer von ihnen, gesund und frei, ein Mann in den besten Jahren namens Gottlieb aus der Pfalz, den die Kolonisten befehligten, knöpfte, nachdem er seine Mütze abgeworfen hatte, sein schneeweißes Hemd auf und setzte seine Brust verrückten Wasserströmen aus.

- Hier werden wir leben! Nennen wir das Dorf Karlsruhe, - rief er jemandem in der Regendunkelheit zu.

So wurde die erste deutsch-österreichische Kolonie auf dem Land der heutigen Region Nikolaev geboren, die 1946 einen neuen Namen erhielt - Stepovoye ... https://news.pn/ru/blogs/245791

Die Ukrainer retteten Griechenland und Österreich-Ungarn vor dem Holodomor. Wir erinnern uns an Meilensteine - den Frieden von Brest, separate Vereinbarungen zwischen der UNR und den Deutschen. Besetzung der Ukraine durch deutsche Truppen. Die Besetzung kann der Unterstützung der Ukraine beim Aufbau eines unabhängigen europäischen Staates zugeschrieben werden. Aber die Ukraine erwies sich als kein eigenständiges Finnland ...

