В Киеве полиция прикрыла нарколабораторию, которую оборудовали в гараже

Національна Поліція України

Во Вторник, 17 апреля, в результате проверки транспортного средства автопатрулем было обнаружено 500 граммов порошкообразного вещества, похожего на фенилнитропропен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Впоследствии правоохранители выяснили, что водитель в гаражном помещении сохраняет вещества, из которых изготавливают прекурсоры и психотропные вещества, и гранаты. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Работники полиции остановили автомобиль с регистрационным номером иностранного государства, при проверке которого в багажнике нашли желтое порошкообразное вещество, похожее на прекурсор. Вскоре, при общении с правоохранителями водитель рассказал, что в гараже он также хранит запрещенные в обороте вещества.

Національна Поліція України Національна Поліція України

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, во время осмотра в гараже мужчины на проспекте Науки обнаружили и изъяли около полутора килограмма вещества, похожего на фенилнитропропен, из которого изготавливают психотропные вещества, и жидкости, из которых можно изготовить прекурсоры и наркотики. Кроме того, полицейские нашли две гранаты, а именно: РГД - 5 и РГН и запалы к ним.

«Правонарушитель задержан. Это – 29-летний киевлянин. Изъятое направлено на экспертное исследование », - добавил Владислав Ищенко.

Національна Поліція України

По данному факту следственным отделом начато три уголовных производства по трем статьям Уголовного кодекса Украины: 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров).

Напомним, ранее сообщалось, в Ингульском районе Николаева неизвестные разрисовали баллончиками парикмахерскую.