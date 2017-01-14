Пусть труп как-то сам добирается

С самого утра звонят люди и просят помочь. Дело в том, что в соседнем с ними доме живет пара алкоголиков, ведущих бродячий образ жизни. Так вот вчера, еще около 16:00 в этом доме умер мужчина. Его супруга обратилась к соседям за помощью, которые в свою очередь вызвали полицию.

- Наряд приехал, они зашли в дом, после чего вышли и уехали. Мы думали, что сейчас приедет вслед за ним машина и заберет труп. Ждали, но не дождались, - рассказали соседи.

Короче, женщина всю ночь просидела в доме с трупом своего мужа. Звоню в Заводский райотдел полиции Николаева, говорю, почему сотрудники не передали сигнал фирме, которая занимается вывозом трупов в Бюро СМЭ, на что дежурный отвечает мне, что городская власть не заключила договор ни с кем на вывоз трупов, поэтому вывозить сейчас некому, а частные фирмы за бесплатно не хотят этого делать. И в завершение дежурный выдает мне просто сакральную во всей этой истории фразу: "Так что придется трупу как-то самому добираться".

В итоге после моих звонков на место снова приехала полиция, которая поставила женщину перед фактом - можем только вызвать частную фирму, но это будет стоить 300 гривен. Ясен пень, что у пьющей женщины, питающейся из мусорного бака, этих денег нет.

Далее звоню мэру, затем директору КП "Николаевская ритуальная служба". В результате к 12:00 (почти через сутки) машина все же приехала и увезла труп.

В прошлом году депутаты городского совета решили, что город больше не будет бесплатно увозить трупы николаевцев в Бюро СМЭ, за исключением людей без определенного места жительства и одиноких людей без родственников.

В данном нашем случае у умершего мужчины жена была. Только денег не было. И если бы соседи не забили тревогу, сидела бы так она с трупом мужа в доме и молилась, чтобы он "как-то сам добрался" в морг.

В этой истории меня больше вывело не то, что в Николаеве сегодня если вы вдруг умерли посреди улицы, вас не увезут, пока не приедут родственники с деньгами, а сотрудники полиции из Заводского районного отдела, которые приехали, составили акт и уехали.

Уехали, зная, что труп никто не увезет, убедившись, что женщина судя по ее внешнему виду и образу жизни, не оплатит услуги перевозки трупа. Понимая, что они - единственные представители государства, кто знает о лежащем в доме трупе, они просто уехали и пошли спать, не сообщив об этом никому, не передав информацию в мэрию, департамент соцзащиты, городскую ритуальную службу, которая в итоге и вывезла труп, но только после того, как мы сами вместо полицейских передали ей эту информацию.

И вот иногда, как и в этом случае, я убеждаюсь в том, что беда не в президенте, не премьер-министре, беда нашего государства вот в таких вот равнодушных и плевавших на все его служащих, при управлении государством которых, действительно, трупу легче и быстрее самому добраться до морга, чем дождаться, когда сотрудник полиции из равнодушной гниды превратится в эффективное звено заботливого государства.