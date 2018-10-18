Ночью в Николаеве горел «Lexus» – спасатели ликвидировали пожар

В Николаеве ночью в четверг, 8 октября, произошел пожал легкового автомобиля.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 2:26 по экстренному номеру «101» пришло сообщение о пожаре автомобиля «LEXUS GS 300», припаркованного на улице Гречишникова.

По сигналу направлены два пожарно-спасательных отделения по охране Центрального и Ингульского районов города и дежурная смена оперативно-координационного центра. Пожарные в 02:45 пожар локализовали, в 2:51 – ликвидировали на площади 4 квадратных метра, не допустив полного уничтожения автомобиля.

Работало 11 человек личного состава и три единицы техники. Дополнительно к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что ранее на Николаевщине горел загорелся легковой автомобиль – спасатели ликвидировали пожар.