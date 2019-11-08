НАПК составило ТОП-10 нарушений за октябрь по недекларированию сведений – среди них и николаевский экс-нардеп

Национальное агентство по противодействию коррупции составило ТОП-10 выявленных нарушений по декларированию недостоверных сведений за октябрь текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

На первом месте рейтинга обоснованный вывод по результатам проверки декларации, поданной народным депутатом Русланом Демчаком. Национальное агентство установило декларирования недостоверных сведений на сумму 71 миллион 700 тысяч гривен в декларации народного депутата за 2016 год.

Второе место в рейтинге досталось 3 обоснованным выводам по декларированию недостоверных сведений, составленным в отношении народного депутата Ивана Фурсина. По результатам проверки деклараций, поданных народным депутатом 2015 года (исправленной), 2016 год (исправленной) и 2017 (исправленной), установлено недостоверные сведения на сумму 35 миллионов 900 тысяч гривен, 15 миллионов 100 тысяч и 15 миллионов 800 тысяч соответственно .

На третьем месте обоснованный вывод за декларирование недостоверных сведений, составленный в отношении народного депутата Станислава Березкина. По результатам проверки декларации, поданной народным депутатом 2015 года (исправленной), установлено недостоверные сведения на сумму 14 миллионов 300 тысяч гривен.

Примечательно, что на 8-е место этого рейтинга попал экс-нардеп от «БПП», который представлял в парламенте Николаевскую область, Аркадий Корнацкий. В декларации за 2016 год он задекларировал недостоверных сведений на 3 миллиона 200 тысяч гривен.

Напомним, как Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам полных проверок деклараций выявило признаки декларирования недостоверной информации у экс-нардепа от Николаевской области Аркадия Корнацкого.

Аркадий Корнацкий в декларации за 2016 не задекларировал свои корпоративные права и ряд земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности и аренды. Кроме того, не отразил информацию о праве пользования жилым домом, который является его зарегистрированным местом жительства, и не указал сведения о расходах, на основании которых он приобрел право собственности на земельные участки. Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 составляет более 3 миллионов 200 тысяч гривен.

Обоснованные выводы о выявленных признаках уголовных преступлений будут направлены в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В НАПК также отметили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена статьей 366 - 1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.