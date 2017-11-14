Как-то получилось так, что управление коммунальной собственности переквалифицировалось в благотворительный фонд и начало сдавать в аренду объекты без документов. Объясню почему.

Некоторое время назад я работала над материалом об архитектуре Николаева. В нашем городе официально зарегистрировано около 130 памятников архитектуры, часть из которых находится в коммунальной собственности и согласно недавно созданному реестру сдается в аренду. Работая над материалом, я писала запрос на информацию о предоставлении мне копий договоров об аренде этих самых памяток архитектуры, которые находятся в собственности громады Николаева. Тогда всего я получила в ответ только 7 договоров аренды из 22 существующих.

Какой вывод из этого можно сделать? Получается арендаторы не соблюдают законы Украины? Ведь, помимо обычных договоров, на основании которых коммунальная собственность сдается в аренду, собственник имущества, должен был также подписать охранные договора, согласно которым арендаторы обязаны своевременно проводит текущий и капитальный ремонт памятников архитектуры. Но как оказалось, с охранными договорами культурного наследия города корабелов все еще печальнее, их всего 3 из 22. То есть, объекты архитектуры Николаева рушатся на глазах под безмолвным покровительством, точнее бездеятельности, тех, кому поручили ими управлять.

Но что делать собственнику, то есть городу если договоров аренды коммунального имущества попросту физически нет? Ведь при таком положении вещей собственник даже не может обратиться в правоохранительные органы, чтобы объявить претензии арендаторам о несоблюдении закона или об неуплате аренды, так как у него нет элементарных документов.

Слушая отчет начальника управления коммунальной собственности Юрия Гавриша, не смогла не задать ему вопрос «по какой причине нет договоров об аренде?». Тот попытался повторить уже озвученную информацию о том, что у управления коммунальной собственностью заключены договора по 750 объектам. Тогда я напомнила Гавришу о том, что получила от него же, в качестве ответа на запрос по памятникам архитектуры.

Юрий Гавриш

— Я думаю этот вопрос нужно задать управлению культуры, именно они занимаются памятниками культуры. Насколько я помню, мы не даем в аренду памятники, – попробовал «съехать» Гавриш.

Как это, вы не сдаете в аренду эти памятники, если на вашем реестре, на который вы потратили более полумиллиона гривен, написано, что они сдаются в аренду? Или там какая-то не очень корректная информация изложена и поэтому в конце октября заместитель Николаевского городского головы Юрий Степанец сообщил о том, что были обнаружены нарушения со стороны начальника управления коммунальной собственности Юрия Гавриша при закупке программного обеспечения для работы реестра коммунальной собственности?

Примечательно, что Гавриш так и не дал четкого ответа на вопрос о наличии договоров об аренде и предложил мне «выйти после отчета».

— Давайте, если у вас есть конкретные вопросы, мы выйдем и сделаю все, что вы скажите...

В продолжении темы спросила у чиновника, есть ли должники, которые не оплачивают арендную плату за коммунальное имущество? Естественно получила ответ «да», на данный момент задолженность составляет более полумиллиона гривен.

— Должники есть конечно, проблемные места есть. На сегодня задолженность 655 тысяч гривен, – сказал Гавриш.

Интересно стало, как они собираються исправлять такие ситуации, если есть арендуемые объекты, по которым нет договора об аренде?

— Мы обращаемся к правоохранительных органов, к прокуратуре. Если нету договора, нету и обращения.

Если нету договора, нету и обращения? Очень «достойный ответ». То есть, попросту вам и предъявить нечего в законном порядке.

Почему такая халатность к выполнению своей работы? Почему начальник управления коммунальной собственности даже не знает о том, на каком основании памятники архитектуры громады Николаева сдаются в аренду. При чем это же не один или два объекта, а больше 20. Я не говорю при этом о всех других объектах городской собственности, на которые, возможно, также просто нет никакой документации. У нас, что управление коммунальной собственности переквалифицировалось в благотворительный фонд? Не платят аренду, договора нет, ну и ладно, пусть пользуются, получается так.

При этом я не берусь говорить о том, сколько стоит аренда одного квадратного метра коммунальной собственности. О чем тут можно, говорить, если есть способ вообще не платить за аренду и ничего тебе за это не будет. В целом, ситуация с коммунальной собственностью в Николаеве напоминает выдержку из советского мультфильма. В николаевских реалиях этот отрывок мог выглядеть как-то так: «А за сколько вы арендуете помещение коммунальной собственности?». «Безвозмездно. То есть даром».