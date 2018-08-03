А что вы получили от ЖЭКов за последние годы?

Всю жизнь лишь ЖЭКи решали, что и как будет обустроено в нашем дворе, как и когда будет отремонтирован наш подъезд. Именно ЖЭКи отвечали за все вопросы, но от того наша жизнь не становилась лучше и комфортнее.

Вспомните, сколько вы платите ЖЭКам в месяц? А сколько вы платите им в год? А сколько вы уже заплатили им за 10, а то и все 20 лет? Если сложить все эти суммы воедино, то ваш дом должен быть похож на новострой: идеально чистые подъезды и детские площадки, новые металлопластиковые окна, отремонтированные лестничные проемы и т.д.

А теперь взгляните на ваш дом, вспомните ваш подъезд. Вам нравится грязь и мусор, зловония, крысы и тараканы, побитые старые окна и текущие крыши?

В сегодняшних реалиях ЖЭКи – это большой обман жителей Николаева, но, тем не менее, кто-то получает огромную выгоду от их (без)деятельности. Вы когда-то видели, чтобы депутаты отстаивали интересы ЖЭКов? Раньше такого никогда не было, но сегодня, к примеру, николаевский «Оппозиционный Блок» активно поддерживает их «работу», но помимо ЖЭКов у николаевцев есть выбор: создавать ОСМД или напрямую заключать договора с обслуживающими фирмами. Лишь тогда вы сами сможете контролировать работы, которые ведутся в вашем доме, сможете заказывать необходимые услуги и быть уверенными в том, что их обязательно выполнять. Более того, вы будете платить не за бесконечные обещания, а за конкретно проделанную работу.

К сожалению, нас с вами хотят этого выбора лишить!

Непрофессионализм руководителей неэффективных ЖЭКов, их нежелание работать на благо горожан приводит к тому, что николаевцы не получают те услуги, за которые они платят ежемесячно. Сейчас руководство ЖКП «Південь» пытается отвлечь внимание горожан от проблем в жилищно-коммунальной сфере и заработать политические очки, форсируя на теме их провала на конкурсе. Вместо начала подготовки к зимнему периоду, руководители ЖКП лишь разводят руками и продолжают протирать штаны в эфирах ток-шоу, якобы отстаивая необходимость сохранения рабочих мест и сотрудников ЖЭКов. Но именно те, кто «отстаивает интересы» виноваты в том, что работники не получают должной зарплаты. Они, как и мы, заложники интересов руководителей ЖЭКов. Нужно вставать и начинать активную работу, чтобы потом не жаловаться на провалы в подобных конкурсах!

Мне не важно, КТО будет обслуживать наши с вами дома. Мне важно, КАК будут выполняться все обещанные в договорах услуги. Еще важнее, чтобы любая фирма, которая бы не появилась на рынке николаевских услуг, устраивала на работу наших горожан. Оглядываясь на опыт ЖЭКов скажу, что я буду защищать и отстаивать интересы николаевцев!

Но сегодня, когда ситуация обострилась до предела, хочу, чтобы каждый задал себе простой вопрос: а что вы получили от ЖЭКов за последние годы?