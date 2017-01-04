Николаеву нужен новый мэр

Я был сторонником того, чтобы перенести главную городскую елку на центральную площадь ­ –Соборную. Где была бы городская ярмарка с музыкантами, пиром и играми, аттракционами для детей, ледовым катком, конкурсами, с музыкой, с яркой и волшебной иллюминацией. Но что мы получили в итоге – не просто неполноценный праздник, а плевок в лицо горожанам. Ущербность городской елочки, пародия на уличную ярмарку, девочки, одиноко танцующие на опилках перед грузовиком «Coka-Cola». Многие, вероятно, скажут, что этого праздника достаточно в тяжелое для страны время? Если так, то почему мэр ушел в отпуск, чтобы отдохнуть, а горожанам в этом городе отдыхать негде? Или по мнению мэра им не нужно отдыхать, и так сойдет? Хотя я слышал мнение, что такой праздник для горожан все же лучше, чем подписанное в День города распоряжение мэра о приеме львовского мусора, и песня «Пи…@расия» на всю Соборную площадь… В случае с нашим городским головой – лучше уж никак вместо как-нибудь. Ах да, и под Рождество николаевцам – вместо отчета городского головы – памятная фотовыставка «Год вместе с Александром Сенкевичем».

И можно было бы подумать, что это случай из анекдота – «место проклятое, а не руки из *%пы». Но заслуга бывших мэров состоит как минимум в том, что они умели работать без денег. А нынешний городской голова не умеет работать с деньгами. Синоним его мэрству – разочарование. Идя на выборы, он позиционировал себя молодым и прогрессивным, но растерял тех молодых и новых, кто был в его команде. Он не сумел сформировать прогрессивную технократичную команду, сам начал превращаться в чинушу, чей ремень стало сложно разглядеть в складках. Его новые кадры – Рохов и Олефир не проявили себя ровным счетом никак и уехали из Николаева, а молодые независимые общественники получше нового архитектора Анны Палехи разработали образцы, как должны выглядеть вывески в Николаеве. Ей осталось только имплементировать чужую работу. Но нет, воз и ныне там.

В результате реформы децентрализации, денег в бюджете города становится больше. И так устроена экономика любой страны, что она циклична, и после спада всегда начинается рост. И сейчас, когда мы достигли дна и даже копнули пару лопат ниже, экономика все же начинает подниматься. Это не заслуга Яценюка, не заслуга Гройсмана, и на местном уровне это аж никак не заслуга Сенкевича, что в бюджете стало больше денег.

Я помню работу в бюджетной комиссии городского совета в 2010-2012 годах, когда все депутаты боролись за каждую тысячу гривен, если видели, что чиновник собирается направить эти деньги не туда. А даже один миллион казался нам колоссальной суммой, и на эти средства мы укатали десятки дворов асфальтом. Каждая копейка шла как не на ремонт крыш, так на ремонт лифтов. Но вот уже у Юрия Гранатурова «лишних» денег в результате децентрализации привалило 200 миллионов гривен. Он покупал трамваи и троллейбусы, дороги делались круглосуточно и в дождь, и в слякоть, потому что деньги надо было освоить. И все равно Юрий Исаевич не успел израсходовать 72 миллиона гривен. Но Александр Федорович пошел на рекорд и по состоянию на середину декабря не успел потратить 373 (!!!) миллиона гривен, но всего за неделю пристроил куда-то около двухсот миллионов! Он оказался неспособен строить, развивать, возрождать, улучшать, наводить порядок. Разочарование.

Естественно, когда купаешься в таком бюджете, можно сделать видимость что где-нигде ремонтируются дороги, снимаются растяжки рекламных плакатов с заборов и…ну, собственно, вот и всё. А почему бы не дать учителям и врачам муниципальную надбавку, о чем я говорю уже два года? Если деньги некуда девать, почему не отремонтировать БСМП на современном уровне, реконструировать Дворец Молодежный для наших детей? Почему не утеплить многоэтажные дома? Почему бы не привести городские вывески в человеческий вид? Потому что – разочарование.

Немаловажную роль в формировании бюджета города отыграли и депутаты городского совета, и губернатор, и народные депутаты. По моей инициативе Николаев получил субвенцию из госбюджета, на эти деньги благоустраивается парк вокруг Дворца Молодежного на Театральной (Васляева), туда же детским коллективам покупаются автобусы, чтобы дети могли выступать и оставаться здоровыми, строится мост между жирафником и слоновником в зоопарке, оборудуется Академия детского творчества в Ингульском районе, за мои личные средства приобретен и установлен каток. За деньги, которые были выделены по ходатайству Александра Жолобецкого, к примеру, в Центральном районе внутриквартальные проезды укладываются брусчаткой. Нардеп Борис Козырь пролоббировал выделение средств из госбюджета на реконструкцию подстанции на Центральном городском стадионе «Эвис». Новый губернатор Алексей Савченко, будучи по совместительству народным депутатом, также сумел направить значительные суммы на нужды Николаева и области. Но мэра не заботит возрождение города. К примеру, он отказался принимать выделенные по моему ходатайству деньги на экипировку сборной по фехтованию. Такую команду и дал своим подчиненным – не принимать, потому что это деньги от Ильюка. Сборная не получит экипировку, а еще школьники города не получат компьютерные классы. Потому то мэр – разочарование горожан.

Все, что еще теплится в Николаеве, к огромному сожалению, происходит не благодаря его работе, а вопреки его вредительству. Моей команде, которая потратила неимоверные усилия, чтобы не дать изменить волеизъявление горожан после первого тура выборов мэра, обидно. Потому что именно мы удержали этот результат, благодаря которому во второй тур вышли два молодых кандидата на пост городского головы. Хотелось верть, что есть хоть шанс. Но осталось только разочарование.

Нам тут жить. Поэтому у меня есть рационализаторское предложение. Вредителей нужно снимать чем раньше, тем лучше. Подытожив все это, я предлагаю начать обсуждение импичмента городскому голове Александру Сенкевичу.