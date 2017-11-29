В Николаеве разыскивают военного, пропавшего без вести полгода назад

В Николаеве Центральный отдел полиции разыскивает 40-летнего Сергея Александровича Сушака, который 17 мая 2017 года ушел из воинской части и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Приметы разыскиваемого: рост 170-175 см, волосы русые, глаза серые.

Полиция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, или видели его в последнее время, обязательно сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: улица Декабристов, 8 или по телефонам: (0512) 49-87-02, 49-87-01, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция нашла двух сбежавших девочек, одной из которых родители запрещали пользоваться соцсетями.