«Хто всрався? Горностай!» – южноукраинский депутат заявил, что у Григоряна и Пароконного свои договоренности

Сергей Горностай Лидер фракции БЮТ в Южноукраинском горсовете Сергей Горностай заявил, что депутат Эрик Григорян имеет договоренность с мэром города Виктором Пароконным, поэтому защищает его.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, что издание «Барометр» опубликовало аудиозапись разговора городского головы Южноукраинска Виктора Пароконного, который оскорбляет депутата местного горсовета Эрика Григоряна. Григорян заявил, что запись была сделана еще год назад и ее публикацию используют для того, чтобы настроить его против мэра. В свою очередь мэр подтвердил, что подобный разговор был, но около двух лет назад. Также он назвал выставленную запись, по большей мере монтажом и фейком.

По словам Горностая, такая ситуация возникла в связи с возможной отставкой мэра города Пароконного. Он уверяет, что докладчиком по этому вопросу должен был выступать Григорян.

- Однако для того, чтобы он и два его депутата подписали это обращение, он потребовал должность заместителя мэра и секретаря. Также хотел он еще разорвать договор с инвестором и передать под его фирму имущественный комплекс «Крытый рынок». Помимо этого, Эрик потребовал, чтобы во время выборов в Верховную Раду, которые будут в 2019 году, ему по Южноукраинску создали благоприятные условия и помогали в его продвижении. Ну естественно, что его условия никто из этих подписантов не принял. После этого он уже пошел договариваться с Пароконным и стал тому активно помогать и защищать его. При любом резонансном событии Григорян всегда ищет какую-то выгоду и максимально на этом наживается, - сказал он.

Также глава фракции рассказал, что раньше Григоряну за подписью мэра уже передавали в аренду за 1 гривну в год коммунальное имущество, которое было отремонтировано за средства из городского бюджета.

- Потом Эрика со скандалом вернули в кресло руководителя комиссии по коммунальному, тоже Пароконный за этим стоит. С моральной точки зрения, слова Пароконного на этих аудиозаписях конечно вышли за рамки, потому что унижать и трогать семью, я считаю, что это лишнее. А вот реакция Григоряна меня, честно говоря, поразила. Как он это проглотил и стал даже оправдывать своего так скажем обидчика Пароконного. Что здесь можно добавить, если у Эрика реально нет яиц. Какой он мужик после этого? - заявил Горностай.

Депутат подчеркивает, что мэр сам признал, что запись была и вопрос о том, когда она была сделана, нужно задавать не ему, а Пароконному.

- Он же сам признал, что запись была. Я вам скажу так, я с Пароконным не здороваюсь, не общаюсь, я с ним даже не разговариваю. Я просто терпеть не могу этого человека и мы с ним не общаемся много лет. Много лет, я подчеркиваю. Поэтому то, что он говорит – это полное вранье. Он систематически врет. Вот и все. Хто всрався? Горностай! - возмутился он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Южноукраинске 20 депутатов подписались под обращением с требованием отставки мэра Пароконного. После этого, против мэра Южноукраинска выступили его заместители, начальники управлений, отделов и департаментов.

Сам же мэр Южноукраинска Виктор Пароконный, в ответ на это, заявил, что его семью запугивают и он намерен распустить горсовет. После выяснилось, что на внеочередную сессию Южноукраинского горсовета вынесли вопрос об импичменте мэра города-спутника.