Где на Кинбурнской косе заканчивается зона совести?

Часть I

Наверное, не для кого не секрет, что я являюсь настоящим фанатом Кинбурнской косы, ее уникальной первозданной природы, которая до недавнего времени мало страдала от вмешательства рук человеческих.

Раньше отдыхать на косе было модно в основном у людей творчества-художников, писателей, поэтов, журналистов. Позже Кинбурн «распробовали» очень много других людей, поток отдыхающих здесь рос с каждым годом. А с временной утратой Украиной Крыма в 2014 году, прежний поток туристов превратился в самую настоящую полноводную реку. Люди едут в огромных количествах, хотя коса имеет довольно ограниченный рекреационный потенциал. Национальный парк «Белобережье Святослава» на сегодняшний день попал на золотую жилу. С одной стороны они ратуют за порядком, а с другой идет грубый заработок денег. Это не сложно проверить, территорию заповедника местами превратили в зловонную свалку. Если кто не верит, то это абсолютно не сложно доказать.

Два года назад зерновая компания «Нибулон» - семейный бизнес семьи Вадатурских – построила на косе причал для швартовки своих же пассажирских катеров на подводных крыльях. Причал торжественно открыли с участием губернаторов Николаевской и Херсонской областей, люди обрадовались.

А потом оказалось, что это был далеко идущий бизнес-план под прикрытием разговоров о социальной значимости проекта. Мало того, что цена проезда постоянно растет, так вдобавок и причал установлен на самой оконечности косы, людям далеко ехать до сел, а общественного транспорта тут, как известно, нет вовсе. Я уж не говорю об отдыхающих, которые, сойдя с борта катера на берег, оказываются со своим багажом в нескольких километрах от ближайшего жилья- посреди выжженной солнцем степи и пожухлых маслин.

Куда им поддаться?

И тут под хитрым соусом неподалеку расположили сразу несколько коммерческих палаточных городков для отдыхающих, которые на деле больше похожи на стационарные базы, но только с минимумом удобств.

При размещении этих палаточных городков обещали, что все будет красиво обустроено под эгидой Национального парка, что это чуть ли не благотворительный проект для малобюджетных туристов. Но на самом деле эти несколько лагерей – бизнес- проект в чистом виде, цель которого одна: заработать как можно больше. Да что там говорить, если за день туристам приходится платить 150-200 гривен, хотя нормальных условий для безопасного и комфортного отдыха там нет. Выросла и пожароопастность: в прошлом году возле этих городков было несколько возгораний, горела сухая кинбурнская трава и даже, что самое страшное, лес. А лесные пожары летом на Кинбурне потушить очень и очень непросто.

Отдельная тема-мусор. Это просто страх и ужас, что там происходит!

Нет, конечно, бизнес-проекты имеют право на существование, сейчас ничего не бывает даром. Но если вы зашли на косу с таким серьезным проектом, то и ответственность тоже должна быть серьезной: обеспечьте необходимую инфраструктуру отдыха, гарантируйте пожаробезопасность, наконец, установите цивилизованные биотуалеты.

Ничего этого сделано не было.

Несколько месяцев назад выяснилось, что Водатурские приобрели еще бывший мидийно-устричный комбинат. А значит, вполне возможно, что в Очакове появится такой же зерновой терминал с отгрузкой на водный транспорт, какие компания «Нибулон» построила по Днепру и Южному Бугу. В Очаков пойдут стотонные зерновозы, объездной дороги там нет, по большому счету есть одна магистральная улица, которая и сейчас находится не в лучшем состоянии. А представьте что будет, когда по ней двинутся на терминал бесконечные вереницы загруженных зерновозов? Очаков из пока еще курортного городка рискует превратиться в одно огромное зернохранилище с разбитыми дорогами, чадящими дизелями тяжёлыми грузовиками и тучами зерновой пыли на морском побережье. К слову, ветер обычно с моря после обеда дует в сторону города…

Вот, мне интересно, почему молчат депутаты Очаковского городского совета, куда смотрят экологи? Или экологи озабочены только одним: как крышевать ловлю креветки и осетров, уже, наверное, самых последних во всем Днепра-Бугском лимане?

Я часто бываю на Кинбурне, останавливаюсь у одних и тех же местных радушных жителей и люблю целыми днями напролет бродить по косе. И в последнее время слышу от местных жителей жалобы, которых не слышал прежде.

Оказывается, есть такой бывший председатель хозяйственного суда Николаевской области Константин Василяка (хотя, как мы знаем, «бывших» в правоохранительной и судебной системах не бывает), ровно год назад попавший в серьезное ДТП на «Фольксвагене Туарег», который не был зарегистрирован в его декларации. Так вот, по мимо квартир в Николаеве и Херсоне, одного дома в Голопристанском районе Херсонской области и еще одного большого дома в самом Херсоне, в его декларации указанных, он решил построить себе еще и дом на Кинбурне, о котором в декларации ничего не сказано.

Ну, дом- это слишком мягко сказано, на самом деле настоящий замок, затмевающий своей роскошью все, что было возведено тут прежде, в том числе и людьми весьма небедными. Это была невиданная доселе кинбурянами стройка века, стройматериалы завозились тысячами тонн, работали там очень серьезные фирмы. Естественно, дом был оформлен не на него, а на его дочь. Ну, то такое…

Куда больше местных жителей тревожит другое. В Покровских хуторах установлена одна на все село шкафная на 60 кВт. Повторяюсь: одна примерно на 70 частных домов. И вот экс-судья Василяка подключается к этой шкафной и забирает 40 кВт мощности на свой скромный, только что построенный дворец, к которому он протянул кабель. А жители села с содроганием думают, что будет, когда наступит время пиковых нагрузок. Ведь не каждый сможет летом отказаться от холодильника, морозильника и обойтись только своим старым добрым подвалом.Что самое удивительное, никто особо никуда и не жалуется, говорят – нет смысла. Нет, конечно, есть Покровский сельсовет и его сельский голова Григорий Агафонов, о котором многократно уже было писано-переписано. Но, ему, похоже все эти проблемы побоку. Судя по его поведению, нужды местных жителей его волнуют мало. Даже если его не переизберут на новый срок, он и так человек небедный, может к примеру переехать жить в Николаев, где у него имеется в наличии несколько квартир, на которые он непонятным образом сумел заработать, пребывая много лет во главе органа местного самоуправления.

Пока одни люди стараются навести на Кинбурнской косе хоть какой-то порядок,разгребают оставшиеся после отдыхающих стихийные свалки и вывозят мусор, высаживают деревья, то горе-судья, своим решением обанкротивший завод «Океан», который потом перепродали новым собственникам по смешной цене, действует иначе. Кстати, надеюсь, что правовая оценка этой мутной истории с «Океаном» еще будет дана. Нельзя же, в самом деле, безнаказанно и бесконечно творить не пойми что…

Да, так вот пока одни борются за экологическое благополучие кинбурнской косы, другие просто ее откровенно уничтожают. Вот взял экс-судья Константин Василяка и прорубил просеку от своих хором к берегу Днепро-Бугского лимана, что бы ему удобней было добираться из точки А в точку Б. В результате очередного проявления судейской скромности и законопослушания произошел самозахват земли, при обустройстве проезда были уничтожены десятки деревьев. Но все молчат: сельсовет, экологические службы, правоохранительные органы, которых так и хочется назвать правоохрЕнительными.

Где находится зона ответственности всех этих людей, а где зона совести? Во что превращают Очаков и Кинбурнскую косу? Создается впечатление, что защита экологии беспокоит только отдельных активистов, а всем остальным – плевать, потому что они живут одним днем, по принципу «на наш век хватит, а там – хоть трава не расти».

Считают, что обновлённая после прихода к власти нового главы государства прокуратура (к старым кадрам доверяя нет уже давно) должна дать незамедлительную и объективную оценку всем этим и многим другим безобразиям, о которых я еще напишу в своих будущих публикациях. Надеюсь, что подключится еще ряд журналистов.

Приглашаю в ближайшее время не равнодушных журналистов посетить Кинбурскую Косу, и убедится во всем этом своими глазами. Имею честь пригласить персонально Павла Демо, Игоря Блошко, Виталия Филина, Андрея Лохматого, Елену Кабашную, Игоря Иванникова, Юрия Юрина и других…

По поручению жителей Кинбурнской Косы, Агентство Журналистских Расследований «Зеленка».

Продолжения следует…