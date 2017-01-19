Главный налоговик Николаевщины «завел» в ведомство одесситов – один из них оказался фигурантом уголовного дела

Анатолий Бондаренко И.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Анатолий Бондаренко после своего назначения привел с собой в ведомство пять своих коллег из Одессы, которые уже полгода занимают ключевые должности в управлении.

Об этом свидетельствует как информация, размещенная на сайте ГУ ГФС в Николаевской области, так и информация, которой располагает издание «Преступности.НЕТ».

Так, вместе с Анатолием Бондаренко в Главное управление ГФС области пришли Валентин Раду и Максим Баймуратов, которые ныне являются и.о. заместителей Бондаренко, а также Наталья Муника, которая исполняет обязанности начальника отдела проверок по отдельным вопросам управления аудита ГУ ГФС в Николаевской области, и Владимир Решетник, который исполняет обязанности начальника управления налогов и сборов с физлиц ГУ ГФС в Николаевской области.

Наталья Муника. Фото: Facebook Максим Баймуратов. Фото: Facebook Владимир Решетник. Фото: Facebook

Стоит отметить, что все четверо занимают те или иные должности в структуре ГФС в Одесской области, а в Николаев были откомандированы.

Примечательно, что Валентин Раду, который в Одессе занимает должность первого заместителя начальника ГНИ в Приморском районе, является фигурантом уголовного производства, открытого СБУ по факту кражи предприятия «Рыбмаркет плюс» сотрудниками вышеупомянутой ГНИ. Об этом свидетельствует определение Приморского районного суда города Одесса на проведение обыска по месту нахождения одной из фирм, фигурирующей в производстве.

Так, как говорится в определении, досудебным расследованием установлено, что ООО «Рыбмаркет плюс» в течение 2014-2015 годов осуществляло импорт мороженой рыбы и консервов.

«Поскольку при импортных операциях НДС уплачивается таможенным органам, предприятие сформировало сумму НДС, на которую оно имело право зарегистрировать налоговые накладные на реализацию указанных товаров. Эта сумма с 01.01.2015 автоматически, с введением системы электронного администрирования НДС, была перечислена на электронный счет предприятия, открытый в Государственном казначействе Украины», - говорится в документе.

С марта 2015 года предприятие было экономически неактивным, что в января 2016 года привлекло внимание первого заместителя начальника ГНИ в Приморском районе города Одессы Валентина Раду, который неоднократно разрывал договор о признании электронного документооборота ООО «Рибмаркет плюс» в одностороннем порядке, тем самым сделав невозможным предприятию воспользоваться суммой НДС на электронном счете.

«В дальнейшем в конце мая 2016 под личным руководством Валентина Раду неустановленное лицо договорилась за денежное вознаграждение с должностным лицом аккредитованного центра сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС о предоставлении новых усиленных сертификатов (электронных ключей) по поддельным копиям документов», - говорится в определении суда.

В дальнейшем 27 апреля 2016 года в 14:37с IP-адреса, принадлежащего ЦОП ГНИ в Приморском районе города Одессы, было отправлено новый договор о признании электронного документооборота (скорее всего неустановленным лицом, которое и договаривалось о предоставлении ключей по поддельным документам).

«29 апреля в 13:06 договор был подтвержден, таким образом предприятие фактически было украдено. То есть подтверждения произошло за два дня, в то время как обычно длится 5 рабочих дней», - отмечается в документе.

Спустя неделю, 6 мая, с того же IP-адреса после окончания рабочего дня было зарегистрировано налоговую накладную на реализацию товара в адрес ООО «ВИЛАНТ групп» на сумму около 26,9 миллионов гривен, в том числе почти 5,4 миллионов гривен НДС. В тот же день, через 18 минут, в ООО «ВИЛАНТ групп», получив указанную сумму на электронный счет, зарегистрировало налоговые накладные на продажу фуражной пшеницы в адрес ООО «Индастрик Трейд» на сумму 24,471 миллиона гривен (4,078 миллиона гривен НДС) и в адрес ООО «Балтикус Трейд» на сумму 7,799 миллионов гривен (1,299 миллионов гривен НДС).

«В дальнейшем указанные суммы НДС были реализованы на предприятия реального сектора экономики Украины, а именно: ООО «Сиейчес Украины», ПАО «Концерн Хлебпром», ООО «Виста Спейс», ПАО «ГПЗКУ» и ООО «Святовид-Плюс», - говорится в определении суда.

По сути, деньги украденного предприятия «Рибмаркет плюс» были выведены на другие фирмы.

«Кроме того, в ходе досудебного расследования с целью установления обстоятельств уголовного правонарушения был осуществлен выезд по месту регистрации директора ООО «ВИЛАНТ групп». В ходе выезда установлено, что по указанному адресу проживает только его мать. В ходе допроса она пояснила, что давно не видела сына и, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе отбывал наказание в виде лишения свободы за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины («Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи»). Кроме того, женщина пояснила, что примерно в 2014 году ее сын потерял потерял свой паспорт гражданина Украины, однако заявление по этому поводу в органы полиции не писал. Также она пояснила, что ее сын не мог быть директором ООО «ВИЛАНТ групп» в связи с его низким умственным развитием», - отмечается в документе.

Информацию о низком умственном развитии «директора» подтвердила и его сестра, отметив, что ее брат никогда не интересовался предпринимательской деятельностью и, что у него по образованию только 8 классов школы-интерната и, что он вряд ли помнит таблицу умножения, поэтому в коем случае он не мог быть директором ООО «ВИЛАНТ групп».

На данный момент, исходя из других определений Приморского райсуда Одессы на проведение обысков и арест имущества, расследование данного уголовного производства продолжается.

Как известно, Анатолий Бондаренко был назначен и.о. начальника ГУ ГФС в Николаевской области 11 ноября прошлого года. До этого он занимал должность заместителя начальника ГУ ГФС в Одесской области.

В Николаеве он сменил Владимира Дубеля, который проработал чуть более двух месяцев.

Стоит отметить, что Дубель в свое время на посту и.о. главы ГУ ГФС Николаевщины сменил Олега Ангелова, который был назначен на эту должность в средине июня прошлого года.

Его предшественник Игорь Кузьмин, также руководивший николаевской налоговой с приставкой «и.о.» был назначен на эту должность в ноябре 2015 года. Причиной ухода Кузьмина по собственному желанию стало как раз не утверждение его на должности главы ГУ ГФС Украины в Николаевской области.