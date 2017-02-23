«Оппоблок», я приглашаю вас в театр

Увы, большинство депутатов Николаевского областного совета родились, видимо, только формально, ибо культура в них так и не выродилась.

На сессии Николаевского областного совета меня привлек не так отчет главы Виктории Москаленко, назначение ее новых заместителей, как голосование за, казалось бы, формальные вопросы, которые оставили «на закуску». И вот, спустя все первостепенные вопросы, голосование за назначения директоров культурных, образовательных учреждений, которые успешно прошли конкурсы на свои должности. Депутат «Оппоблока», представитель культурной жизни города Николай Кравченко успешно кнопкодавит за себя и за хорошую подругу и коллегу, тоже человека, ранее причастного к сфере культуры, Светлану Гладун. Но кнопкодавит до тех пор, нарушая Конституцию, пока дело не доходит до утверждения на должности директора Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии Николая Берсона.

И вот, как школьник у доски, стоит этот многоуважаемый городом, да и вообще Украиной, человек перед депутатами, ожидая, когда они вынесут свой вердикт. Стоит перед ними человек, который руководит театром 30 лет, и слышит «нет». «Оппоблок» резко замер, уже никто не кнопкодавит за себя, и за того парня», все сидят смирно. Сидит смирно Фроленко, которому, возможно, стоило сходить бы в театр, чтобы думать не об «льдинах», а о хоть каком-то духовном воспитании. Сидит смирно этот мальчик с вечно ожидающим команды взглядом (Белава вроде, тут, извините, я не знаю, кто это, и никогда не слышала его в облсовете), которому тоже не мешало бы культурно прокачать мозг, а не только мышцы в марафонах губернатора. И сидит смирно Николай Кравченко, у которого уже заиграли личные обиды.

Вопрос на голосование выносят несколько раз. Ответ: «нет». Руководству облсовета стыдно, многим депутатам в зале тоже. Стыдно всему городу и области, что в лице этих особей звучит отказ человеку, который вложил столько сил и души в свое детище. Что им вообще известно о том, как это жить своим делом? Ни один из этих не голосовавших не знает, что такое быть депутатом и служить людям, а не быть в облсовете представителем личных интересов.

К трибуне вышел Николай Кравченко, который сказал много каких-то букв о том, что руководство облсовета в лице Вячеслава Боня оставило Турцию и Болгарию без спектаклей. Небось, «Дракона» собирались везти. Только о нем и слышно, больше увы ничем деятельность театра не примечательна. Вся надежда на Артема Свистуна! Опять-таки Кравченко говорил о фестиваля Франка. Но не говорил о Николае Берсоне, за которого не голосовал, что свело его выступление к алчному представлению своих интересов, как и поддакивание Фроленко с разговорами о «бабле» (человеку на льдине можно так говорить, неважно, что это депутат «в прямом эфире»)

И, кстати, по поводу Вячеслава Боня. Я вижу, что ему нравится театр не как чиновнику, который приходит на 15 минут ради галочки, а как человеку, который всегда с супругой смотрит спектакли и концерты. Я его прекрасно его понимаю. Еще в университетские годы, когда я не знала даже о руководителях театра, признаюсь, я сразу полюбила муздрам и больше не ходила в русский театр после одного похода, который напрочь отбил охоту.

Я представляю, какую боль всё это принесло Николаю Берсону, физическое здоровье которого сейчас не в самом лучшем состоянии. Я помню его первое появление на сцене театра после больницы. Аплодисменты зала до мурашек.

Так что, представители «Оппоблока» назначаю Вам «свидание» в театре. Может, еще не поздно начать жить хоть немного не своими интересами, а духовным и человечным. Еще не поздно сделать хоть что-то для людей, которые любят муздрам именно благодаря Николаю Берсону.