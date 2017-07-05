Дорогие наши Гости!

Команда Николаевского Международного Благотворительный Фонд "Жизнь 2016", его директор Анна Титова и все, кто помогал в организации и проведении данного мероприятия, все мы благодарим Вас за визит!

Две недели пролетели как пара дней.

Перед отъездом, наши друзья в Одессе устроили для наших гостей, небольшую экскурсию. Дерибасовская, Соборная площадь, Стамбульский парк, Дюк и Потёмкинская лестница, Думская площадь, это лишь не полный перечень того, что ребята и взрослые успели увидеть за неполные три часа. Благодаря нашему гиду-экскурсоводу Helen Kaletinskaya, её блестящим познаниям истории украинской Пальмиры-Одессы, а так же умению заинтересовать такую требовательную публику как детвора, время до отъезда группа провела на одном дыхании. День Военно-морского Флота Украины добавил эмоций: парашютисты, боевые корабли ВМФ Украины, парадная форма моряков, оркестр, всё это и многое другое явилось достойным завершающим аккордом двухнедельного пребывания детворы и взрослых из Трёхизбенки, Лобачово и Райгородки, Луганской области, в гостях у Международного Благотворительный Фонд "Жизнь 2016", Николаев.

В один из дней, девочки из ННУ им. Сухомлинского, проводили с ребятами поэтический конкурс. Хочу опубликовать здесь одно из творений.

--------------------------------------------------------------------------------------

Крик Души.

Донбасс мы с тобою навеки…

Города любимые, улицы, реки…

Мы помним тот час, что радовал нас.

Те мирные дни, которые здесь прожили.

То время, дорогое и ценное время, которое здесь проводили.

Те людные улицы, счастливых людей.

Тот шум городов и тот детский смех…

Друзей наших верных,

Которых здесь нет.

За что это с нами?

Неслышен ответ.

А вдали погибает надежды причал.

Старик тихо шепчет, слезой умываясь…

Он долго терпел и молчал.

Я помню тот миг, когда залпом одним лишило жизни сразу троих.

Им бы жить…

Но только теперь закрытая дверь.

Кричит их душа и бьётся к родным.

Отца не увидят дети живым.

Мать инвалид не скажет дочке «люблю».

И маленький Миша не обнимет маму свою.

Сейчас мы живём одним только днём, не зная,

что с нами случится потом.

Мы, не упавшие перед сложной судьбой,

Дети войны пережившие боль…

Яковлева Евгения, 14 лет.

Трёхизбенка.

--------------------------------------------------------------------------------------

Вы знаете, несмотря на сложности в подготовке самого мероприятия, вопреки слухам распространяемым ватноголовыми в Трёхизбенке в момент формирования списка желающих приехать к нам, о том, что, мол, приглашают чтобы органы повырезать, даже когда у некоторых малышей, услышавших салют на соседней базе отдыха, сработал инстинкт и они попрятались как во время обстрела у себя дома, где сейчас всё так же идёт война.....

ВОПРЕКИ всему этому, время, проведённое здесь, ребята и взрослые запомнят на долго, а фотографии, подарки и ощущение счастья останутся с ними на всю жизнь! И это самое дорогое сокровище, коробочка со счастьем, которая есть у каждого из нас, где то в самом потаённом уголке нашей души.

Быть Добру!

Благотворительный Фонд "Жизнь 2016"

Анна Титова

Вова Березкин

Преступности.НЕТ

Патрульна поліція Миколаєва

Патрульна поліція Одеси

Игнатьев Сергей

Дмитрий Дмитриев

Леонид Пантыкин

Александр Бабич (Aleksander Babich)

Анатолий Чубаченко

Андрей Сенченко

Артем Дыбленко

Людмила Волкова

Наталья Барбарош

Алико Чхартишвили

Ника Чхартишвили

МНУ імені В. О. Сухомлинського

Yevheniia Yevheniia

Антон Нолан (Anton Nolan)

Дарья Нолан (Darina Kristina)

Руководство посёлка Авангард, Одесской области;

ООШ посёлка Райгородка, Луганской области;

Управление образования Новоайдарского района, Луганской области;

Лилия Швец

Александр Махно

Александр Половинко (Alexandr Polovinko)

Виктор Дивульский

Владимир Гугельчук

Gurgen Gragov

Valeriia Rodina

Ирина Никитина (Irina Nikitina)

Ирина Абрамова

Evgenia Evgenia

Олексій Савченко

Yury Garbuz