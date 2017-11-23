Из администрации Ингульского района сделать админцентр, из остальных ‒ детские садики

На днях начальник николаевского УКСа заявил, что новый Центр предоставления административных услуг планируют построить на месте бывшего ледового катка и на это в следующем году выделят 25 миллионов гривен из городского бюджета. Я возмущен таким халатным отношением власти к бюджету города и абсолютно бездумным подходом к распределению денег. Я категорически против такой идеи. Во-первых, это огромные деньги, которые можно потратить с большей пользой для города. Во-вторых, админцентр в полумиллионном городе должен географически находиться в удобном месте с хорошей транспортной развязкой, чтобы быть максимально доступным для людей.

В Ингульском районе есть здание детсада № 15, который сейчас находится в частных руках. Я неоднократно общался с молодыми родителями, необходимость в садике очень большая, очереди в садики огромные. И вот тех 25 миллионов на админцентр с головой хватило бы для покупки детского сада. Я считаю, что нашим властям нужно учиться правильно расставлять приоритеты, ‒ подчеркнул политик.

У нас есть в каждом районе администрации, которые, я считаю, простаивают. Например, из администрации Ингульского района выйдет отличный админцентр, там шикарное расположение. В остальных администрациях можно разместить те же необходимые детские садики. А чиновников переселить в одно здание мэрии на Адмиральской, ‒ сказал Ильюк. Это, как по мне, отличное решение было бы. Кроме того, вспомним, что в истории с админцентром у власти семь пятниц на неделе. Не так давно была идея выкупить здание бывшего ночного клуба «Девятка» и стоило оно в разы меньше, чем предполагают выделить на строительство нового центра. А на месте бывшего ледового катка предлагаю построить ‒ ледовый каток. Неожиданно, правда!?