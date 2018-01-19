Недооцененные дети или «нашо нам такие учителя нужны»

Недавно проходила я пассивную практику в одной из николаевских школ. Учительница вручила мне детские тетрадки по украинской литературе и отправила их проверять. На мой вопрос: «А как я проверю, если заданий не знаю?», она ответила: «Ориентируйся на предыдущие оценки».

Сразу отмечу, что класса до пятого я плакала и уходила в себя из-за любой оценки ниже девятки. А тут мне дали тетрадки шестиклассников, которые сидят в соседнем кабинете такие же смешные, как и мы когда-то .

Так вот, на тетрадке пятой я уже в принципе видела, какие у них были классные и домашние работы, поэтому оценивать стало легко, сразу замечала, когда в какой-то работе чего-то не хватало. Значит попадает мне в руки тетрадка какого-то Пети Пяточкина. Мятая и неряшливая. С начала года три строчки написано, но вот та тема, которую мне дали, расписана от и до. Думаю: «О, мамина ты зайка! Исправился! Вот будет ему оценка хорошая, сразу стимул учиться появится». И поставила девять или десять. В то же время у некоторых отличников были не полные работы, поэтому им я поставила оценки немного ниже (по справедливости, как мне показалось!).

Итог у истории вышел печальный, потому что стыдила меня учительница знатно. Только вот стыдно мне было не за себя, а за неё. Она отказалась ставить ребятам, которые поработали лучше, чем раньше, нормальные оценки, а отличникам наоборот их завысила. Но навсегда мне запомнилась фраза, которую она мне сказала с видом «прохаваного педагогічного працівника». «Ну вы зрозумійте, якшо у них всіх будуть десятки, то вони всі розумні. Тоді нашо я тут потрібна?».

И я вот вспоминаю как счастливые лица этих деток, которые сделали эту домашнюю работу, которые старались, сменялись грустью и разочарованием, и думаю, а действительно, нашо ти тут потрібна?