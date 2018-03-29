Многие пишут, хорошо, что все прошло спокойно. А я вот уверен, что не будь такого количества полиции, все могло быть иначе.

Я не разделяю мнение тех, кто считает, что полиции было много. Ее было бы меньше, если бы к нам в город не свезли представителей ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИЛЫ "Нацкорпус".

Кроме того, сегодня под стенами ОГА были спецподразделения патрульной полиции и Нацгвардия, а не следователи и участковые, как в 2014 году на Соборной площади в Николаеве.

Также не могу понять возмущений по типу "Полиция с должна быть с народом". Я не так много представителей народа видел сегодня у ОГА. В своем большинстве были представители политических партий, цель которых - попасть во власть. О каком народе тогда вы говорите?

Не надо проводить параллели с Майданом там, где они неуместны.