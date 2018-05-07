Аэропорт «Николаев»: Между двух огней

«Деньги любят тишину, а большие деньги – мертвую тишину». Этот негласный закон знают практически все бизнесмены. Знают, и пытаются вести свои дела, не забывая об этом золотом правиле. Однако следовать ему удается не всегда. Например, в случае с ведением дел с бюджетными организациями. Ведь публичные деньги на то так и называются, чтобы быть у всех на виду. Соответственно, берясь за работы, которую финансируют из налогов населения, предприниматель понимает, что тишина, которую так любят деньги, рано или поздно будет разрушена справедливым запросом с претензией: «Покажите, что Вы сделали?»

Многие знают, что с сентября 2015 года, практически все закупки, которые осуществляются за счет налогов, должны быть отображены на сайте «Prozzoro». Основная идея его создания заключалась в том, чтобы вынести в публичную плоскость все траты наших денег, которые мы отдаем разным уровням бюджетов. По версии идеологов «Prozzoro», подход, когда все закупки будут проводится через тендер позволит экономить средства, так как платформа позволит найти того, кто предложит оказать услуги за наименьшую сумму. Плюс, по задумке тех, кто лоббировал внедрение этой системы в жизнь, минимизировался риск договорных закупок, так как во время аукциона заказчик не видит того, кто скрывается под именем: «Участник 1». Казалось бы, что такая система должна была заставить распорядителей бюджетных средств бережнее относиться к деньгам громад, но вместо этого чиновники и их постоянные подрядчики стали придумывать схемы для обхода Закона Украины «О публичных закупках». Одной из самых красноречивых ситуаций того, что «Prozzoro» не всегда работает во благо, а и во вред, может послужить история восстановления николаевского аэропорта.

Зарождение идеи возрождения аэропорта

Прежде чем уходить в хитросплетения схем, которые были реализованы при восстановлении аэропорта, необходимо понять, откуда вообще появилась идея его возрождения. Как известно, в октябре 2016 года произошла смена главы Николаевской областной государственной администрации. Новым руководителем области стал Алексей Савченко. Многие из тех, кто с ним общался в первые дни, после его назначения утверждают, что его мало интересовали политические процессы в области. Придя на должность Савченко собрал совет бывших губернаторов, встретился с фракциями облсовета и задал вопрос: «Какие проекты в области мы можем реализовать?» Вариантов было не очень много. Спустя некоторое время, а именно в январе 2017 года, уже после принятия бюджета на текущий год, советники Савченко нашли проект, который по их мнению мог вписать имя их руководителя в историю Николаевщины - предложили заняться восстановлением николаевского аэропорта. Для этого, один из заместителей Савченко - Виталий Киндратив - вызвал в Николаев целую команду «профессионалов», которые пообещали до конца года, а точнее ко Дню Независимости Украины запустить первые рейсы из Баловного. Но идея запуска работы взлетной полосы встретила ярое сопротивление со стороны сразу нескольких сил.

Алексей Савченко Виталий Киндратив

Аэропорт: ретроспектива

Казалось бы, люди работают на благо региона - возрождают неработающий несколько лет аэропорт. Так отчего же часть активных жителей региона так негативно и критично воспринимают то, что происходит? Ответ на самом деле лежит на поверхности. Все дело в том, что до приезда Алексея Савченко в область, в то время, когда руководителем области был Вадим Мериков, главой областной ячейки «БПП» являлся Юрий Бирюков. Как известно, Бирюков - советник Президента Украины Петра Порошенко и Министра обороны Степана Полторака. Поэтому неудивительно, что когда еще при Мерикове, в 2016 году, была предпринята попытка реанимировать работу аэропорта, то Бирюков поддерживал предложение передать аэропорт Министерству обороны.

Бывший тогда губернатором Николаевской области Вадим Мериков даже направил обращение Министру обороны Украины Степану Полтораку с просьбой рассмотреть вопрос о передаче КП «Международный аэропорт «Николаев» в государственную собственность. Однако, как заявил депутат Николаевского облсовета Михаил Соколов, в ведомстве посчитали нецелесообразным принимать на баланс мертвый аэропорт. Позже в Минобороны опровергли слова Соколова, но вместе с тем, дальше слов дело не пошло. При этом Юрий Бирюков, совместно со своим соратником Александром Нойнецом, продолжили критиковать идею появления гражданского аэропорта, аргументируя тем, что появление такого объекта нецелесообразно из-за того, что область находится вблизи аннексированного Крыма. Пока Бирюков в публичной плоскости негативно высказывался о запуске аэропорта под Николаевом, как утверждают слухи, Вадим Мериков, после встречи с выгодополучателями от деятельности одесского аэропорта, на выгодных для него условиях отказался от идеи осуществления инфраструктурного прорыва. А для того, чтобы он мог произойти уже была придумана схема. (Подробнее о событиях вокруг аэропорта по состоянию на декабрь 2016 года можно узнать в публикации: «Зятяжное пике аэропорта «Николаев»).

Михаил Соколов и Вадим Мериков Юрий Бирюков и Александр Нойнец

Создание «чистого» КП

На самом деле, самым большим препятствием, которое не позволяло «взлететь» аэропорту, были его долги, тянущие предприятие вниз. Чтобы как-то решить этот вопрос, в 2015 году, была предпринята попытка передать имущество, находящееся на балансе областного КП, на баланс специально созданного для этого городского предприятия. Однако после принятых декларативных решений последовали выборы. Сменился городской голова Николаева, сменились депутаты областного и городского советов. У зашедших в областной совет депутатов, в частности у Михаила Соколова от «Батькивщины» и у Федора Барны от «БПП», возникло желание найти инвестора, который отстроит николаевский аэропорт.

Михаил Соколов и Федор Барна

Для реализации своего плана, депутаты создали коммунальное предприятие «Агентство развития». Устав этого КП был изначально прописан под деятельность аэропорта и несмотря на публичные заявления о том, что такое предприятие необходимо для привлечения инвестиций, его основной задачей должно было стать принятие на баланс имущества николаевского аэропорта. По задумке, долговые обязательства остались бы на старом коммунальном предприятии, а «чистое» КП смогло бы стать новой страницей в истории аэропорта под Николаевом. В принципе, все так и случилось. Вот только схему реализовала другая команда.

Михаил Галайко Итак, в начале февраля 2017 года, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко представляет нового и.о. директора аэропорта - Михаила Галайко. 24 февраля, его фамилия появляется в реестре Минюста. В это же время, даже за неделю до оформления Галайко и.о.директора николаевского аэропорта, у КП «Агентство развития» тоже появляется новый директор. Им становится Максим Карпин. Буквально через два месяца после этого, КП «Агентство развития» переименовывают в «Николаевский международный аэропорт», а еще через пару недель, вместо Карпина директором переназванного КП становится Михаил Галайко. Карпин получает должность его зама.

Параллельно с этим, новый человек появляется и во главе еще одного областного коммунального предприятия, которое тоже переименовывают. Речь идет об «Областном архитектурно-планировочном бюро», которое на тот момент находилось в состоянии ликвидации. В мае 2017 года, практически в тех же числах, когда был назначен Галайко на должность директора переименованного КП, меняется название и у бюро - оно становится «Дирекцией по капитальному строительству и реконструкции». Возглавляет это коммунальной предприятие некий Роман Бохин. Именно это КП впоследствии проводило технадзор по работам, которые проводились в аэропорту. Михаил Галайко, Максим Карпин, Роман Бохин… Кто эти люди и что привело их в Николаевскую область?

Команда, пытавшаяся возродить аэропорт из пепла

Недолгий поиск информации в открытых источниках по фамилиям новых для Николаевщины людей, сводит их воедино на предприятии НАК «Недра Украины». В частности, Михаил Галайко был членом правления, а Максим Карпин был главой Наблюдательного совета этого предприятия. Что касается Романа Бохина, то он некоторое время возглавлял Государственную акционерную холдинговую компанию «Укргеолреммаш», а также Дочернее предприятие НАК «Недра Украины» «Захидукргеология» во Львове.

Вероятно, Бохин и Галайко пересекались на каких-то профильных съездах и до работы в «Недрах Украины». К такому предположению можно прийти, зная что Галайко занимал разные должности на ГП «Дирекция по строительству объектов к ЕВРО 2012 во Львове» и на ГП «Дирекция по строительству международного аэропорта «Одесса», а Роман Бохин, по крайней мере человек с таким же именем и фамилией, руководил ГП «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта Донецк». Нельзя не отметить, что этот самый Бохин, ушел с должности в госпредприятии как раз в тот период, когда Дирекцией была проведена проведена закупка угля и услуг аутсорсинга на общую сумму 1 миллиард 390 миллионов у фирмы «Альтаир», собственниками которой являлись жители уже оккупированных на тот момент Макеевки и Донецка. Происходила это сделка во время боевых действий в донецком аэропорту, о чем свидетельствует уголовное производство, возбужденное по данному факту. Примечательно, что сделка была проведена в июле 2014 года, как раз тогда, когда руководство предприятие переходило от Бохина к другому директору.

Коррупционные скандалы не обошли стороной и Максима Карпина. В конце 2014-го Карпин засветился в истории, связанной с проведением одного из тендеров на пользование недрами:

«Фирмы, которые претендовали на лицензии - принадлежат бывшему шефу Карпина. Владельцу того самого ипподрома, которым Карпин руководил до того, как получить в распоряжение украинские газ и нефть. Самое вкусное на видео. Эти великолепные представления «я не помню имя владельца фирмы, которую возглавлял». Эти чудесные «ну я ж не должен проверять, кто там подается на аукцион». В общем, много вкусного. Достойная смена», - писал тогда о Карпине журналист Денис Бигус.

С Максимом Карпиным связан еще один варяг, который тоже приехал восстанавливать аэропорт - Сергей Филатов. Этот человек был назначен на должность первого заместителя «чистого» КП «Николаевский международные аэропорт». В декларации его жены Оксаны, которая работает в государственном агентстве автомобильных дорог Украины, за 2014 год, можно увидеть, что Сергей Филатов получил доход в размере 400 тысяч гривен от Максима Карпина. Пересекались их дороги и в «Недрах Украины».

Но кто привел эту команду на Николаевщину? Ответ на этот вопрос в одном из интервью местному телеканалу дал глава Николаевской ОГА Алекей Савченко.

- Есть ответственные люди. Я также являюсь ответственной личностью, потому что когда господин Киндратив, который был у меня заместителем, привел господина Галайко, рекомендовал его с его командой, которая будет восстанавливать аэропорт, я подписывал документы, и я на себя брал ответственность, и я сегодня должен, и я не избегаю быть ответственным за это, - сказал Савченко в программе «Диалог» на телеканале «Март»..

Нельзя не отметить, что и сам Виталий Киндратив, во время, когда его товарищи трудились в «Недрах Украины», тоже имел отношение к экологии. В тот период он занимал должность заместителя директора Департамента-начальника отдела атмосферного воздуха Департамента разрешительно-лицензионной деятельности и регуляторной политики Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Финансирование КП

Сразу после назначения на должности, приехавшая команда принялась реализовывать план по восстановлению аэропорта в жизнь. Делать это, будучи ограниченными долгами старого КП, она не могла. Поэтому все силы были брошены на написание программы поддержки аэропорта, которая была утверждена на сессии областного совета. Согласно этой программе, рассчитанной до 2020 года, на восстановление всего аэропорта было необходимо 742,5 миллиона гривен. Искать деньги по программе планировали в бюджетах разных уровней, а также надеялись на помощь бизнеса. По факту, изначально, еще на этапе переименования «Агентства развития» в «Николаевский международный аэропорт», был увеличен уставной капитал КП на 50 миллионов гривен. Позже, он пополнился еще на 38 миллионов. Помимо этого, аэропорт получил субвенцию из бюджета города Николаева, в размере 24 миллионов гривен, а также из бюджетов нескольких районов.

Деятельность КП «Николаевский международный аэропорт» сквозь призму документов

После переименования областного коммунального предприятия «Агентство развития» в «Николаевский международный аэропорт», практически в тот же день, на тот момент и.о. директора предприятия Максим Карпин подписывает с фирмой «Житлопромбуд-8» договор, по условиям которого, фирма, принадлежащая Григорию Стерпулу, должна была провести противоаварийные работы в здании терминала николаевского аэропорта.

Объясняя выбор фирмы-подрядчика Максим Карпин, в комментарии «Громадському», рассказывал, что компания «Житлопромбуд-8» появилась не случайно. Якобы, еще до начала ремонта аэродрома, на руководство аэропорта начал давить глава области Алексей Савченко.

«Буквально с первых месяцев нам начали предъявлять требования о назначении на те или иные объекты своих подрядчиков, своих поставщиков и тому подобное. Об этом говорил губернатор, депутат Барна, заместитель губернатора Гайдаржи», - заявлял Карпин.

Также заключаются и другие договора, среди которых закупка различных товаров, разработка проектов ремонта терминала, восстановления взлетно-посадочной полосы и установки свето-сигнального оборудования, и услуги по разработке документов, необходимых для сертификации аэропорта. Только 23 мая, когда происходит первое заседание тендерного комитета, под руководством первого зама и.о. директора КП Сергея Филатова, все эти закупки были внесены в План закупки аэропорта, как это и положено законодательством. При этом все эти операции были проведены без тендерной процедуры, то есть новое руководство КП, на тот момент в лице Максима Карпина единолично принимало решение у кого и что закупать.

Такая участь постигла все закупки услуг по разработке проектов, необходимых для того, чтобы потом объявить тендера на проведени работ. В целом, для запуска аэропорта, на предприятии необходимо было выполнить четыре больших по объему проекта: капитально отремонтировать забор по периметру аэропорта, восстановить свето-сигнальное оборудование, отремонтировать взлетно-посадочную полосу и провести капремонт терминала аэровокзала. Когда проекты были готовы и стала известна предположительная стоимость работ, которые необходимо провести и начали происходить интересные вещи. Практически каждый месяц, на заседании тендерного комитета поднимался вопрос того, что необходимо внести изменения в предварительную ожидаемую стоимость, где-то на миллион гривен, а где-то и вовсе на несколько десятков миллионов. Как утверждают слухи, в первую очередь это было связано с тем, что получить свою долю от проводимых работ хотели не только варяги, но и свои.

«Родные» в стане варягов

Практически с самого начала восстановления аэропорта стало понятно, куда направят наибольшее количество средств. Поэтому было проведено негласное распределение, если можно так сказать, потоков. Варяги - команда Галайко - взяли себе возможность получения выгоды от договора на восстановление взлетно-посадочной полосы и свето-сигнального оборудования, а родные и известные николаевцам деятели - команда чиновников и депутатов разных уровней - решили работать с терминалом и забором. Процент этой самой выгоды от заключения договора с нужными людьми соответственно напрямую зависел от того, на какую сумму он будет подписан. Возможно именно поэтому, из заседания в заседание сумма работ увеличивалась. Это не могло не вызывать вопросов у руководства области:

- В данном случае у вас есть вопрос. Они сделали экспертизу, почему они ее сделали плохо? Если они ее сделали нормально, как вы говорите, то почему вы, приняли непрофессиональное решение и приняли ее? - задавал вопрос Савченко на одном из совещаний, на котором был поднят вопрос о необходимости подписать дополнительный договор на ремонт взлетно-посадочной полосы.

Это дополнительное соглашение к договору увеличивало стоимость работ по взлетной полосе на 20 миллионов гривен. Как утверждают свидетели процесса восстановления аэропорта, именно в этих 20 миллионах и была заложена сумма отката.

Свет в конце туннеля или первые подозрения

Ситуация с приобретением свето-сигнального оборудования (ССО), в части постепенного увеличения цены работ, не стала исключением. В связи с этим, как рассказывает один из источников в ОГА, якобы для того, чтобы сбить до реальной цены стоимость работ по установке ССО, бывший тогда советником Савченко Владимир Шульмейстер привлек к участию в торгах харьковскую фирму «Энергосинтез-2000». По сути, подставная фирма Шульмейстера, в отличии от компании, которая играла от варягов («Интеграл Систэмс», с которой был подписан договор на разработку проекта восстановления этого самого ССО), еще на первом круге аукциона заявила, что выполнит работы по восстановлению светосигнального оборудования почти за 51 миллион гривен, против 56 миллионов «Интеграл Систэмс» и еще двух других участников торгов. В результате трех этапов аукциона, фирма варягов снизила стоимость работ с 56 миллионов 836 тысяч гривен до 37 миллионов 800 гривен. То есть на 14 миллионов гривен! Хотя, как утверждали руководители аэропорта, ниже, чем за 56 миллионов гривен работы не могли быть выполнены.

- Бывший руководитель пытался приобрести ССО - систему свето-сигнального освещения. Я по этому вопросу не единожды проводил совещания, - . Есть государственная экспертиза, которая почти подтвердила мои слова, которая утверждает, что 40 миллионов гривен должна стоить эта система. Что я могу сказать? Пока со всех громад собирались деньги (на восстановление аэропорта, авт.), этот человек просто издевался, - акцентировал внимание глава Николаевской ОГА на встрече в аэропорту.

Тогда, результатом тендера на закупку ССО стало то, что его попросту отменили, не согласившись ни с одним предложением. После этого была объявлена еще одна закупка, результат которой оспорили в Антимонопольном комитете. На первое время свето-сигнальное оборудование решили восстановить своими силами сами работниками КП. В то же время, как утверждают в ОГА, эта ситуация, пожалуй, и стала стартом недоверия между двумя компаниями людей, которые хотели нажиться на восстановлении аэропорта.

Попытка номер два: взлетно-посадочная полоса

Все процессы в аэропорту запускались параллельно: работы по ремонту терминала, восстановлению взлетно-посадочной полосы, восстановлению забора по периметру. При этом все они выполнялись без законных на то оснований. Об этом свидетельствует информация из открытых источников. К примеру, договор на работы по ремонту полосы с компанией «Автомагистраль-ЮГ», опубликованный на «Prozorro» был подписан 4 августа 2018 года, в то время как буквально за день до этого депутат областного совета Федор Барна опубликовал у себя в соцсети видео, на котором видно, что взлетно-посадочная полоса практически восстановлена. Аналогичная публикация была и на странице народного депутата Украины Давида Макарьяна, на которой он 20 июля обнародовал фото работ в аэропорту, на которых видно, как асфальтируют взлетно-посадочную полосу (на сегодняшний день данная публикация удалена, - авт.).

Вместе с тем, проект на работы на полосе получил заключение экспертизы только в октябре месяце. При этом в документе экспертов был перечислен ряд замечаний и сделан вывод: по существующему проекту проводить работы нельзя.

Но это не останавливает руководство аэропорта и Михаил Галайко подписывает еще один договор почти на 13 миллионов гривен на дополнительные работы на взлетно-посадочной полосе.

Все это время ведется капремонт и в здании терминала. Однако, если в случае с узакониванием работ фирмы «Автомагистраль-ЮГ» у руководства аэропорта вопросов не было, то решение объявлять торги, а соответственно давать основания для того, чтобы уже работающая там фирма «Житлопромбуд-8» получила деньги за свою работу, варяги почему-то не хотели.

Как утверждают многие, это было связано с тем, что команда Галайко таким образом себя подстраховывала, ожидая момента выплат за работы на полосе. Ведь как указывалось выше, именно от выплат фирме «Автомагистраль-ЮГ», варяги и должны были получить свои коррупционные «дивиденды». О том, как их уговаривали объявить торги на ремонт терминала можно услышать в одном из разговоров, который был опубликован в СМИ.

Взятка губернатору

Одним из громких событий, происходящих вокруг аэропорта стало задержание и.о. директора КП Михаила Галайко. Случилось это буквально за несколько дней до Нового года. Просмотр информации о заключении договоров КП «Николаевский международный аэропорт» на сайте публичных закупок и сравнение ее с тем, что было проплачено через казначейство, не может не привлечь внимание. В частности становится понятно, почему именно в конце декабря месяца к Алексею Савченко с предложением взятки пришел директор КП Михаил Галайко, и где он взял деньги, которые принес с собой.

Все дело в том, что как раз в конце декабря руководство коммунального предприятия закрыло все финансовые вопросы с «Автомагистраль-ЮГ» и, по всей видимости, получило причетающиеся им «дивиденды». Причем сделано это было со счета предприятия, на котором находились деньги уставного фонда. Тогда, после того, как Галайко с Карпином принесли Савченко 700 тысяч гривен, обещая 2,5 миллиона гривен и директор КП был задержан, прокурор Николаевской области Тарас Дунас публично заявил, что деньги, предложенные губернатору - часть отката.

Стоит отметить, что после того, как руководство Николаевской облгосадминистрации обратилось к директору аэропорта с требованием объяснить, на основании чего были проведены расчеты с «Автомагистраль-ЮГ», там, ссылаясь на закон заявили, что ОГА не может вмешиваться в хозяйственную деятельность КП.

«Затяжной прыжок» торгов по ремонту терминала

Пожалуй, никто не будет оспаривать факт того, что наибольшее внимание к восстановлению аэропорта привлек трагический уход из жизни назначенного после Галайко и.о.директора аэропорта Владислава Волошина. Этот новый для КП человек появился на предприятии уже после того, как представители руководства аэропорта практически в ручном режиме договорились с подрядчиками о выполнении работ. Тогда, представляя его в качестве заместителя Галайко глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что Волошин будет заниматься тендерными закупками. Несмотря на то, что Волошин был назначен в июле месяце, по факту он возглавил тендерный комитет аэропорта только в октябре. Именно на это время и припал момент объявления торгов на ремонт терминала, который, как писалось выше, уже вовсю ремонтировался. Тендер был объявлен в конце ноября, однако несмотря на это, со стороны руководства аэропорта делалось все, чтобы затянуть сроки с проведением аукциона, а соответственно и момент подписания договора (Подробнее о затягивании закупки можно узнать в публикации «У Стерпула аэропорт строили, строили, а получать миллионы киевлян пристроили?»).

С «мертвой точки» дело сдвинулось только после задержания директора КП Михаила Галайко. Тогда, спустя неделю после того, как было заявлено о том, что он принес взятку Савченко, прошел аукцион. Казалось бы, должна повториться история со взлетной полосой: сначала работы, потом договор, потом деньги, но так не случилось. В результате все же объявленных торгов, выиграла не та фирма, которая проводила работы.

Киевская фирма из «черного ящика»

В результате аукциона торги выиграла зарегистрированная в Киеве фирма «ЕИС». Ее учредителями на тот момент являлись Светлана Цикун (75%) и Юрий Толстых (25%). При этом уставной фонд компании составлял пять тысяч гривен. На данный момент Юрий Толстых официально вышел из состава учредителей фирмы. Случилось это после того, как руководство аэропорта в лице Волошина, расторгло договор на капитальный ремонт здания аэровокзала. Тогда, из-за скандала вокруг ремонта терминала ряд правоохранительных структур написал запросы в ОГА, облсовет и на само КП с рекомендациями не допустить коррупционных действий. Результатом стало письмо-рекомендация от Алексей Савченко в адрес директора николаевского аэропорта (на тот момент Владислава Волошина) разорвать договор с фирмой-победителем, что тот и сделал. В конце февраля КП «НМА» расторгло договор с «ЕИС», а спустя две недели после этого из учредителей фирмы вышел Юрий Толстых. Примечательно, что из информации в СМИ человек с таким же именем и фамилией являлся вкладчиком в банке, главой правления которого ранее был Алексей Савченко.

Возникает закономерный вопрос: зачем Савченко было вовлекать фирму, которую можно связать с ним, в сомнительную историю? Как утверждает источник в ОГА, план был следующий: с «ЕИС» подписывают договор на проведение работ, а фирма разбирается со Стерпулом, сверяя то, что он уже выполнил с реальной стоимостью таких работ и материалов на строительном рынке. Почему нельзя этого было сделать силами работников ОГА и специально предназначенных для этого структур? Вероятно потому, что в частности технадзором, заключение которого необходимо для подписания актов выполненных работ, как уже писалось выше, занималось КП, возглавляемое Романом Бохиным, который судя по всему, был ранее знаком с Михаилом Галайко.

«Обманутый» Стерпул и призрачные акты

Новоназначенный на тот момент и.о.директора аэропорта Владислав Волошин, по рекомендации Савченко, расторгает договор с «ЕИС». Учитывая то, что была информация о том, что киевляне возьмут фирму Стерпула подрядчиками и таким образом произойдет взаиморасчет, ситуация с почти отремонтированным терминалом становится совершенно непонятной. Новые торги из-за того, что в здании были проведены работы объявить нельзя, так как невозможно провести ремонт того, что уже сделано. Оплатить без актов выполненных работ, которые могут быть составлены только после подписания договора, тоже не представляется возможным. На лицо патовая ситуация.

В качестве выхода из сложившейся ситуации принимается решение обратиться к киевским экспертам. По задумке, те должны были дать информацию о том, стоят ли работы, которые проводил Стерпул того, что он за них просит. Для этого, Стерпул, якобы по предварительной договоренности с КП, 2 марта направляет письмо, с просьбой рассмотреть акты выполненных работ. Данное письмо, регистрируется на КП 5 мая. В этих же числах Владислав Волошин, его заместитель Дмитрий Денисенко, заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи и директор фирмы «Житлопромбуд-8» Григорием Стерпулом едут в Киев отдать на экспертизу акты выполненных работ. Ознакомившись с переданными им документами, сотрудники экспертного института отказываются выполнять расчеты, так как на актах присутствует только подпись исполнителя - Григория Стерпула.

Спустя несколько дней после этого, информационное пространство Украины взрывает новость: «Застрелился Народный Герой Украины, летчик и директор николаевского аэропорта Владислав Волошин».

Трагическая смерть

В день самоубийства Владислава Волошина, ряд людей на своих страницах в Facebook, начинают запускать волну обвинений в адрес Алексея Савченко, заявляя, что это он довел летчика до самоубийства. Якобы тот давил на Волошина, чтобы он, будучи директором КП, подписал акты выполненных фирмой Стерпула работ. В Николаев съезжаются съемочные группы телеканалов, местные СМИ тиражируют заявления работников КП, которые практически в один голос говорят почти одно и то же: «Был угнетен после общения с чиновниками облгосадминистрации».

Примечательно, что люди, которые заявляли о давлении на Волошина в первые дни после трагедии, сразу после публичных комментариев телеканалам и местным изданиям исчезли. К примеру, одной из заявлявших о том, что Волошин был угнетен из-за работы стала директор по развитию на КП «Николаевский международный аэропорт» Алина Коротич.

«Были какие-то переговоры с облгосадминистрацией касательно подписания акта выполненных работ, в отношении терминала. Тех работ, которые уже были выполнены. Но тендера фактически не было. Он был отменен. Поэтому это незаконно и поэтому он (Волошин, - авт..) не соглашался (подписывать, - авт..)», - заявляла в комментарии изданию «Громадське» Коротич.

Стоит отметить, что на КП сама Коротич появилась не ранее, чем за месяц до трагедии. До этого она работала пресс-секретарем николаевского морпорта. Судя по ее странице в соцсети, через месяц после смерти Волошина, она уехала в путешествие по Европе.

Еще одним человеком, который говорил от имени работников КП о состоянии Волошина, стала глава профсоюза Светлана Валишева, которая входила в состав тендерного комитета КП и подписывала решение о признании киевской фирмы победителем, в то время, как сама же в выпуске программы «Чергова зрада» заявляла, что работы проводила фирма Стерпула. Еще одним спикером, который говорил о том, что Волошина заставляли подписать акты стал юрист предприятия Антон Колисниченко, который тоже пропал с КП после случившегося. Кстати, еще одним человеком, который говорил о ситуации в аэропорту был ставший временно и.о.директора Дмитрий Денисенко, который также был в числе подписантов, признавших «ЕИС» победителем торгов по ремонту аэровокзала.

Ответ ОГА на обвинения

Со своей стороны чиновники Николаевской облгосадминистрации утверждают, что Волошин не подписывал никаких документов по работам в здании аэровокзала аэропорта, которые могли бы стать причиной для возбуждения уголовного производства. Об этом же, на брифинге, посвященном расследованию причин самоубийства Волошина, говорил и бывший тогда начальником ГУ НП в Николаевской области Юрий Мороз.

– В конце декабря у нас было событие, когда на даче взятки был задержан бывший директор «Николаевского международного аэропорта». После открытия уголовного производства была внесена еще одна дополнительная квалификация – 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»), и в рамках расследования возможных фактов хищения в «Николаевском международном аэропорту» назначен ряд экспертиз, в том числе и по работам, которые проводились в самом помещении аэропорта, которые на сегодняшний день не закончены, экспертизы не закончены. То есть Влад не имел возможности подписать эти акты. И до окончания этих проверок у него не было никакой возможности каким-то образом влиять или способствовать той или иной структуре не было, – сказал Мороз.

Земельный вопрос

Еще одним немаловажным фактом, на который стоит обратить внимание, говоря о восстановлении аэропорта, является то, что у КП «Николаевский международный аэропорт» нет никаких прав на земельный участок, на котором предприятие проводит работы. Согласно данным кадастровой карты, земля с 2013 года находится в собственности Новоодесской РГА. Для того, чтобы решить этот вопрос, в программе по восстановлению аэропорта было отдельной строкой прописано, что необходимо разработать проект землеотвода. На одном из первых заседаний тендерного комитета этот пункт был внесен в план закупок и даже был подписан договор на разработку проекта землеотвода. Однако, судя по всему на сессию Новоодесского райсовета проект так и не попал.

В конце апреля у «Николаевского международнародного аэропорта» появился новый и.о.директора. Им назначили депутата Николаевского областного совета от БПП Федора Барну. Того самого, который в свое время вместе с Михаилом Соколовым придумали схему вывода из-под удара имущества аэропорта, через создание нового КП. Судя по всему, именно ему придется находить возможности вернуть работы, выполненные для восстановления николаевского аэропорта в законное русло.

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В сухом остатке, в случае, если аэропорт получит сертификат (а КП для этого осталось выполнить всего лишь несколько условий, так как основную часть разрешительных документов аэропорт уже получил), то он может работать и без терминала. Для его функционирования достаточно приобрести палатки, что уже было сделано, и обустроить в них контрольно-пропускные и пограничные пункты. Взлетная полоса есть, она подсвечена и готова принимать самолеты. Но согласятся ли с таким положением вещей конкуренты - одесский и херсонский аэропорты? Ответ на этот вопрос покажет время, пока же фокус с самих работ переместился в юридическую плоскость, так как Стерпул через суд планирует получить деньги, потраченные на капремонт терминала.

При этом, ситуация с тем, как проводились закупки работ в аэропорту наглядно показали, что «Prozorro», по всей видимости, не решает вопроса возможности сговора заказчика и исполнителя работ. Пожалуй, в некоторых случаях, даже облегчает эту задачу. Ведь, можно сказать, что очень показательны две ситуации: закупка ССО, когда стоимость работ в ходе торгов упала на 14 миллионов гривен и торги по капремонту терминала, которые по сути, должны были стать формальностью, основанием для выплат Стерпулу за работы. Возможно, фирма «ЕИС» стала участником торгов, также, как и «Энергосинтез-2000», чтобы вынудить Стерпула снизить стоимость уже выполненных работ в здании терминала до реальных сумм. Но этого не произошло.

Как бы там ни было, на данный момент времени, очевидно, нет никаких оснований заявлять о коррупционных действиях при капремонте терминала. Официально, на его восстановление было потрачено ноль бюджетных средств. А вот к ситуации с работами на взлетно-посадочной полосе, которые были проведены при команде экс-работников «НАК «Недра Украины» пожалуй, стоит присмотреться. Кто знает, может шум вокруг терминала - это всего лишь отвлекающий маневр от настоящих правонарушений? Это и стоит выяснить правоохранительным органам.

Александра Ющишена, специально для «Преступности.НЕТ»