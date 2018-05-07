Парадокс Сенкевича, или почему я как «богатство Николаева» обладаю «недостатком интеллекта»

Я давно привыкла к тому, что Николаев - это город парадоксов. И конечно же, под стать ему руководитель - наш уважаемый городской голова Александр Сенкевич. Не успев вернуться к выборенной должности, он заявил, что николаевцы ТУПЫЕ, и в то же время похвастался, что они БОГАТСТВО города. То есть получается, будучи недалекими, городу мы - на вес золота. Забавно.

Свое феерическое заявление о том что у меня и у вас «недостатки» мэр сделал в четверг, 3 мая, и не где нибудь а на открытии Чемпионата Украины по шахматам среди ДЕТЕЙ до 10 лет. На нем соревновались около двух сотен ребятишек со всей Украины и пиарилась местная «интеллигенция». Тогда в своей речи перед гостями города градоначальник почему-то посчитал уместным заявить, что жители города ломают и уничтожают городское имущество из-за недостатка интеллекта. В свою очередь они, собравшиеся там дети, - это те, на кого еще можно полагать надежды.

«Дуже приємно бачити сьогодні таку кількість розумних облич. Насправді, що б ми не робили в місті, багато чого знищується. І знищуюється не інопланетянами, а саме містянами Миколаєва, розписують, розфарбовують і ламають. Це все через БРАК ІНТЕЛЕКТУ. Сьогодні тут зібралися інтелектуали з усієї України. Бажаю вам успіху, тому що ви, діти, ви – наше майбутнє», – сказал он.

При этом, можно увидеть, фраза про «брак» интеллекта выглядит очень даже обобщенной. То есть, под данную характеристику попадают абсолютно все горожане, а те, кто не бережет городское имущество - всего лишь самые «решительные». К слову, интересно, что мэр считает городским имуществом? Все, что так или иначе находится в городе? В таком случае, если я как жительница Николаева разукрашу свои губы помадой или сломаю для себя парочку стереотипов - это мне тоже не хватает интеллекта? С такими примерами, конечно, спорный вопрос, но бреду - бред.

Дальше-больше. Через пару дней, в понедельник, 7 мая Сенкевич встретился с постоянным заместителем Посла Федеративной Республики Германии в Украине господином Вольфгангом Биндзайлем. И уже на этой встрече он называет николаеве настоящим богатством города.

«Справжнє багатство Миколаєва - це його жителі, і сьогодні наша мета – дати миколаївцям віру в те, що у міста - великий потенціал для розвитку», – заявил мэр.

Таким образом, вырисовывается два варианта: либо Сенкевич страдает тягой к парадоксам, считая своих же избирателей недостаточно интеллектуально развитыми и одновременно богатством для города, либо ему дорого то, что николаевцы настолько недалеки, что слепо верят ему и готовы поддерживать, не видя второй стороны его личности.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к тем николаевцам, которые на данный момент «ломают» голову над «разукрашиванием» своего диплома в красный цвет. Коллеги, можете подзабить. Как только мы с вами стали совершеннолетними, мы из «майбутнього нації» превратились в «її теперішнє з браком інтелекту».

И вопрос к герою моего этюда Александру Сенкевичу. Вы говорите: «Що б ми не робили в місті, багато чого знищується». Насколько мне помнится, то с момента возвращения в кресло, вы успели разве что попиариться на сносе рекламы, ремонте Варваровском моста с интересными сроками, и к концу весны так и не определились со своими приоритетами в работе на этот год. При этом, обзавелись политическим консультантом и примерили образ популистического миротворца. Что делаете Вы? Заведите, пожалуйста, видео-блог с советами, основанными на истории своего «успеха», как побороть мне «брак інтелекту» и подавать надежды. Подпишусь, буду черпать и лайкать.