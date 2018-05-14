Власть дилетантов

Смутное время переживает городкая власть. Разделившись на группировки «по интересам», разные ее отряды продолжают выяснять отношения. Восстановление в должности городского головы Александра Сенкевича только добавило горючего в этот процесс. При этом долговременные насущные интересы города и его жителей остались как бы за рамками общественного интереса. Как будто чья-то злая воля сознательно уводит общественное мнение в частости, будь-то судьба бродячих собак или «битва» претендентов на второстепенную должность в горисполкоме. Судьба же жизненно важных городских программ продолжает оставаться в подвешенном состоянии.

Мы продолждаем утверждать, что следом за личной безопасностью горожан в центре внимания общественности и властей наибольшее внимание должно уделяться состоянию инфраструктуры, жилищно-коммунальным проблемам: состоянию дорог и тротуаров, тепловой и электрической энергетике, водоканализационному хозяйству и др.

Но решение этих проблем требует компетентности, глубоких знаний, а сегодняшняя власть глубоко дилетантская, популистская. Профессиональные дискуссии уступили место поверхностным суждениям. Лозунги и флеш-мобы маскируют существо сложных городских проблем, которые нарастают, как снежный ком.

Взять хотя бы состояние водоканализационного хозяйства. Проблема не только финансово-хозяйственная, но и технико-технологическая, и экологическая. Старожилы помнят, как текущие по улицам города бурные потоки водопроводной воды вперемежку с фекальными водами вызвали в Николаеве вспышку холеры. Тогда пришлось выгребать это дерьмо всем миром, с большими потерями для здоровья людей, имиджа города и инвестиционной привлекательности территории.

Прошло не так много времени, а новое поколение руководителей, из числа «современных и европейских» наступает на те же грабли, бьющие по лбу еще больнее, потому что не только не способны принимать адекватные управленческие решения, но и неумеренно умничают при этом, рядясь в карнавальный костюм Супермена.

Все сказанное имеет прямое отношение к участившимся провалам в работе Николаевводоканала. Совсем еще недавно первое лицо городской власти предприняло замену руководства Водоканала на очередного «прогрессивного» дилетанта в лице господина Дуденко. Мы предупреждали тогда, что Водоканал – предприятие стратегическое, и советы грантоедов в этом деле принимать во внимание не следует, но к нам не прислушивались. Результат не замедлил сказаться. Господин Дуденко, прочиташий перед назначением, по собственному признанию, целых две (!) книжки по водоканализационному хозяйству, увлекшись тем, что люди такого сорта называют «реформами», проворонил настоящую коммунальную катастрофу – разрушение канализационного коллектора на улице Лесковой. Масштабы этой катастрофы прессой замалчиваются, хотя бы потому, что журналисты просто не понимают ее масштабов. Но рассказать о ней, как положено, на пресс-конференции, руководство отрасли и города просто не решается, ограничиваясь невнятными постами на Фейсбуке. То ли потому, что боится, то ли не понимает, что происходит. А происходит следующее.

Дилетанты, как известно, видят только то, что находится на поверхности, в прямом и переносном смысле. Поэтому так много у нас «специалистов» в области состояния дорог: на автомобилях ездят все, и разбивают их тоже почти все. Но главная часть городской инфраструктуры спрятана от глаз дилетантов под землей. Здесь находятся высоковольтные и слаботочные кабели, газовые сети, теплотрассы и, конечно, трубопроводы водоканализационных сетей. И если теплотрасса или водопроводная труба находится под большим давлением и ее порыв обнаруживается сразу, то разрушение канализационного коллектора – это всегда неожиданная катастрофа: ехал-ехал микроавтобус по свежеуложенному асфальту, да и провалился в яму глубиной в несколько метров. Котлован наполняется вонючими стоками, которые имеют свойство, используя складки местности, затопить жилые дворы, дома и общественные здания и причинить огромный ущерб дорожному хозяйству и транспортному сообщению. И, конечно санитарному и экологическому состоянию города, ибо вонючие реки текут куда? В море. В нашем случае – в реки Ингул и Южный Буг, а также в Бугский лиман. Хорошо, если через посредство ливневой канализации, а то и открытым способом… И детишки пускают в эти реки свои кораблики!

Понимает ли это «отец» города? Уверен, что нет. Конечно, не каждый обязан досконально разбираться в сортах говна. Но в людях-то первый руководитель разбираться обязан. Только человек, который поставил у руля водоканала такого горе-специалиста, как Дуденко, должен хотя бы прогнозировать возможные последствия такого шага. Но предвкушение от возможности раздерибанить многомиллионный кредит ЕБРР оказалось сильнее опасения от предстоящей неизбежной коммунальной катастрофы. К тому же в результате дилетантской кадровой политики во главе отрасли оказался сначала иногородний назначенец Мкртыч Мкртчан, затем ни в чем не повинный налоговик Ю.Степанец. Компетентного В. Гайдаржи убрали путем повышения, директора департамента ЖКХ А. Палько отстранили… Теперь все коммунельные дела узурпировал депутат от партии «Самопомич», ставленник мэра Сенкевича А. Репин, который к ЖКХ имеет такое же отношение, как морская свинка к морю.

Конечно, в Водоканале есть отличные специалисты. При наличиии сил и средств, а также при компетентном руководстве и постоянном контроле они в состоянии решить любую задачу. Но кто им эту задачу поставит, кто обеспечит руководство, контроль, финансирование и прочие компоненты эффективной деятельности. Пока что работа водоканала состоит в том, чтобы отвести фекальные воды подаьше от жилья, в Бугский лиман. А что дальше?

Рискну дать прогноз дальнейших событий. Разрушенный коллектор под улицей Лесковой начнет разрушаться дальше, вдоль ул. Кузнечной. Куски разрушенной железобетонной трубы закупорят новые участки коллектора, начнут «фонтанировать» новые канализационные колодцы, затапливая все новые участки города. Начнутся новые закупорки и разрушения – ведь сама труба давно исчерпала свою проектную прочность. Авария начнет разрастаться, подобно тому, как разрастается инсульт сосудов мозга при геморрагическом процессе. Аналогия полная.

Водоканал потребует все новых средств из бюджета для ликвидации аварии, а затем и увеличения тарифа на водоотведение: ведь реновация предусмотрена статьей тарифа. Под демагогические крики заинтересованных лиц тариф примут. А дальше… Выйдут из строя новые участки старой трубы. «Отмывка» ведь возможна не только в котловане разрытой трубы, но и везде, где пахнет бюджетными средствами. Даже если пахнет отвратительно… Как и должно пахнуть фекальным водам.

Впрочем, твердые бытовые отходы пахнут немногим лучше. О программе их удаления можно поговорить в следующий раз.