#shortik или Рубрика #Альтернативные_новости

Как обычно, все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны

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Где-то в Богом забытом городе, в зале судебных заседаний местного апелляционного суда.

Судья: То есть, я правильно понимаю вас, адвокат, что сумма залога, назначенная судом первой инстанции для вашего подзащитного, по вашему мнению, слишком завышена?

Адвокат: Да, именно так, Ваша честь.

Судья: Чем вы можете это подтвердить?

Адвокат: Вот, пожалуйста, отчет из управления статистики о том, что в этом году объемы торговли наркотическими веществами по городу упали на 43%. Что же касается семьи нашего клиента, то все еще более плачевно. В этом году сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели 4 обыска – справки прилагаются, в ходе которых изъяли 32 кг высушенного и готового к употреблению каннабиса, по 2 кг амфетамина и экстази, 500 мл опиума, 1,5 кг кокаина. Сумма ущерба, нанесенного действиями правоохранительных органов, по самым скромным подсчётам, составила около 1 миллиона украинских долларов. Вот, пожалуйста, справка из отдела ценовой политики Центрального рынка города, которая это подтверждает. При этом, вот справка из налоговой, в которой четко видно, что за аналогичный период прошлого года семья моего клиента заработала на 2 миллиона украинских долларов больше, чем в этом. Кроме того, вот справка из Министерства аграрной политики, которая подтверждает, что засуха в этом году нанесла непоправимый ущерб маковым и конопляным плантациям.

Судья: И что вы предлагаете суду?

Адвокат: Я предлагаю сумму залога, назначенную судом первой инстанции в размере 650 тысяч украинских долларов, отменить. Кроме того, обязать полицию вернуть изъятые наркотические вещества, а Министерство аграрной политики компенсировать семьи моего подзащитного убытки, понесенные засухой. Кроме того, налоговой не взымать с семьи налоги в связи с плачевным состоянием рынка наркотиков. У меня все.

Прокурор: Протестую, мы не можем это сделать в рамках данного судебного дела.

Судья: Протест отклонен. Суд, посовещавшись на месте, решил удовлетворить все, что просил адвокат истца.

Адвокат: И три гектара земли в центре города.

Судья: И три гектара земли в центре города. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

#shortik