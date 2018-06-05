Семья рвется обратно к власти. Именно такая фраза пришла мне в голову, когда мне рассказали о том, что прокурор Николаевской местной прокуратуры №1 Максим Олефир пытается всеми силами стать главой Баштанской местной прокуратуры.

Тот самый Максим Олефир, который сын скандального многолетнего экс-главы Ленинского районного суда Николаева Николая Олефира, тот самый, который родной брат бывшего оперуполномоченного Баштанского районного отделения милиции Павла Олефира.

Баштанский район – вотчина семьи Олефиров. Тут у них и дома, тут и бизнес их родственников Иванишиных. Тут самый младший из Олефиров, Павел, будучи обычным ментом в Баштанском РОВД, за счет брата в прокуратуре и папы – главы суда считался чуть ли не вторым начальником райотдела, что активно использовал для заработка.

Закрыть уголовное дело за 1500 долларов, решить вопрос за «параграф 30» (что на языке Олефира означает 30 тысяч гривен), подключив начальника РОВД, прокурора и судмедэксперта – вот примерное такой бизнес активно работал еще 2-3 года назад в Баштанке.

В ноябре 2015 года Павел Олефир и его коллега «попались» на получении 4 тысяч долларов якобы за не привлечение к ответственности жителя Баштанки за то, что тот выращивал коноплю. Чудо ли, но совсем не благодаря родственным связям в прокуратуре и суде под суд был отдан только коллега Олефира, а сам он остался всего лишь свидетелем. В итоге все же карьеру в милиции-полиции Павел Олефир окончил, так как побоялся идти на переаттестацию в полицию с таким послужным списком.

Но снова "всплыл" в одном интересном уголовном производстве, где он проходит как человек, предлагавший депутату Баштанского районного совета выдавать "косарь" с каждой машины древесины, полученной в результате вырубки лесополос в полях Баштанщины. Для этого депутату нужно было просто повлиять на позитивное принятие решение по выдаче Павлу Олефиру разрешения на санитарную обрезку деревьев. И, к слову, случайным образом, процессуальным руководителем в этом уголовном производстве становится прокурор Максим Олефир, родной брат Павла.

И вот этот родной брат Павла сегодня очень сильно старается возглавить Баштанскую прокуратуру. И я бы удивился, если бы Максим Олефир так настойчиво подавал свою кандидатуру на главу какой-нибудь другой прокуратуры, а не Баштанской. А так – ничего удивительного.

Еще в апреле этого года Максим Олефир в обход прокуратуры Николаевской области подал свою кандидатуру на рассмотрение Совета прокуроров Украины, который в итоге, рассмотрев его кандидатуру, отклонил ее. Но так сильно хочется семье Олефиров вернутся в родной Баштанский район (а что младший Павел, что папа судья – уже сбитые летчики, и все надежды остались только на прокурора Максима), что Максим Олефир подает свою кандидатуру еще раз.

И вот 6 июня он вызван в Киев на заседание Совета прокуроров, где будут снова рассматривать его как кандидата на главного прокурора в Баштанке и смежных районов. А вдруг повезет во второй раз, или может папа лучше поговорил с нужными людьми. Буду очень громко смеяться, если во второй раз Совет прокуроров даст по Олефиру положительное решение. Типо «получше присмотрелись».

В общем, если вдруг Максим Олефир станет главой Баштанской местной прокуратуры и там снова начнется круговорот денег в уголовных производствах, то я вас, Михайло Місюра, Альона Нестерова, как говорится, предупреждал.