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Как обычно, все события вымышлены, совпадения с реальными людьми случайны

***

Все было не так, как показывают в фильмах. Кабина лифта не тряслась, свет не пропадал, страшных скрежетов не было. Он просто стал. Тусклый свет продолжал освещать обшарпанные стены, надписи «Ксюша - дура», «Ты мой смысл, ты мой свет, когда делаешь… омлет» и другие, наполненные глубоким бессмыслием.

Мэр недоумевал, что произошло. Ибо после первого сексуального опыта, приключившегося с ним в 16 лет, он помнил, что в старых лифтах лучше вообще не двигаться в то время, пока лифт едет. И он в это позднее время, поднимаясь на 9-й этаж дома, не двигался. Можно сказать, не дышал.

– Так и знал, что надо идти пешком, – сказал он голове девушки, которая рекламировала услуги по увеличению размера губ, и подмигнул ей. Хотя понимал, что подъем на 9-й этаж грозил ему инсультом.

Мэр обшарил глазами стены в поисках номеров аварийной службы. Но кроме огрызков рекламы и уже знакомых ему надписей ничего не было. Кнопка вызова диспетчера была сожжена, а ее остатки запали внутрь. Мэр все решил попробовать удачу, потянулся было указательным пальцем к кнопке, но тут в его голову пришла мысль, а что, если шибанет током. Во внутреннем кармане пиджака, который стоил дороже всей лифтовой кабины, нашлась ручка. Он попробовал ею нажать кнопку. Но динамик не выдал ни единого звука.

Первая мысль была бить в двери и кричать. Но фантазия тут же нарисовала заглавия местных интернет-СМИ: «Мэр застрял в лифте и своим криком разбудил весь дом», «Вогнутые двери, плачущие дети, и 50 тысяч на ремонт: Мэр застрял в лифте многоэтажки». Перспектива была не радужной и становиться в очередной раз объектом для насмешек ему не хотелось.

Он достал мобильный, который у него на глазах тут же разрядился.

– Ну шо, с*ка, за день…, – едва не плача произнес градоначальник и отвернулся от рекламы по увеличению губ. Ему стало стыдно.

Неожиданно для себя, он снова повернулся к голове.

– А вот как бы вы поступили на моем месте? – обратился он к голове. – Вот и я пока что не знаю, как.

Вдруг он услышал чьи-то голоса, которые звучали глухо, будто он сидел в глубоком подвале, а говорившие находились сверху. Первым желанием было закричать: «Помогите», но заглавия местных СМИ вновь всплыли у него перед глазами. Он сдержался. Где-то глухо захлопнулась входная дверь. Снова наступила тишина.

Прошел час. Дорогой пиджак обтер уже все стены лифта, спина ныла, ноги отекли. Городской голова уже успел пожалеть, что сбил в прошлом году вопрос о выделении средств на закупку новых лифтов и капитальный ремонт тех, которые еще можно было ремонтировать. Он не знал, входил ли этот лифт в этот список, да и не имело это уже никакого смысла. Он надеялся только на то, что человек, к которому он ехал этой глубокой ночью, заподозрит что-то неладное и выйдет в подъезд, проверить, все ли ок.

В принципе, он никогда ранее себе такого не позволял – ехать ночью домой к депутату из противоположного лагеря, чтобы решить вопрос с переходом группы оппозиционных депутатов в подконтрольную ему фракцию.

– Вот что с людьми делает первый в их жизни созыв: старый дом, дышащий на ладан лифт, грязная парадная… К третьему созыву точно переберется в какой-то элитный новострой, – говорил с головой мэр.

Вдруг динамик захрипел. На том конце явно нетрезвый грубый голос вещал в пустоту:

– Есть кто живой?

Мэр оживился.

– Да, я здесь! – едва не закричал градоначальник.

– Я спрашиваю, есть кто живой? – снова захрипел динамик.

– Глухой, что ли! Я тут, – снова ответил мэр и понял, что его не слышат.

– От я до*****, там же кнопка сломана, – провещал голос и отключился.

Мэр чуть не заплакал. Он не знал, что ждать: аварийную бригаду или утро.

Вдруг дверь разъехалась, и мэр понял, что застрял между этажами – лифт только успел на треть въехать на верхний этаж. В кабину сверху всунулось небритое лицо и вдруг резко понесло перегаром.

– Ты что тут делаешь? – небритая голова обратилась к мэру.

Последний от такой наглости едва не взорвался и начал быстро и неразборчиво тараторить.

– Ты что, больной? Я спрашиваю, что ты тут делаешь? – вновь обратилась к мэру голова.

– Ты о****, я мэр этого города! – взорвался этот мэр.

– Ага, а я его первая леди, – заржал ремонтник и дверь захлопнулась.

Мэр от злости с ноги ударил в дверь и пожалел – в ступне что-то хрустнуло и стало невыносимо больно. Мэр взвыл не своим голосом. Двери лифта снова открылись, появилась все та же голова:

– Ты че, больной? Не ори, сейчас выпущу.

Однако мэр сыпал матами и прыгал на одной ноге, ступню второй сжимая руками.

Спустя 10 минут мэра на носилках выносили из подъезда. У кареты скорой помощи он попросил остановиться и подозвал себе депутата, к которому так и не попал.

– Давай так, чтобы об этом никто не узнал. Иначе второй ногой, которую сломают в этом подъезде, будет твоя. И ломать ее будет не лифт, – пригрозил мэр и махнул рукой, чтобы его грузили в карету скорой.

***

На следующей сессии горсовета депутаты приняли программу реконструкции лифтов, работник аварийной бригады, который спасал мэра, резко пошел на повышение и стал главным инженером КП, обслуживающего лифты в городе. Депутат, с которым мэр все же встретился попозже, к концу каденции переехал в новый элитный недострой. И только директор ЖЭКа и директор департамента ЖКХ получили выговоры за то, что по улицам города небезопасно передвигаться – одни ямы и нет освещения. Даже мэр ногу сломал.