Вылову креветки STОP! Нерест. Заява в СБУ

Начальнику УСБУ в Николаевской области

от членов общественной организации «ДАНА»

dana95ke@ukr.net

9 июля 2018 г., г. Николаев

Заявление дилетантов

Само собой разумеется, что в Уставе общественной организации «ДАНА» присутствует экологическая составляющая, и вся природо/защитная деятельность вполне соответствует нашим целям и задачам.

Между тем, вовсе не стоит вкладывать в слово дилетантизм невежество о предмете Заявления. Любое знание можно пополнить, а мелке ошибки дилетантов вполне исправимы. Здесь важней сильная сторона дилетантизма – свобода от схем, коррупции, возможность не быть парализованными традициями, связями и преступными узами.

Собственный опыт и полученная информация от наших друзей красноречиво свидетельствуют – креветка с икрой.

Нерест! Запрет!

Следует заметить, что в этом году, с новым начальством Государственного Агенства рыбного хозяйства в Киеве и у нас, рыбе разрешили нереститься в весьма сжатые сроки – с 1 мая по 31 мая, хотя на сайте Агенства рыба обязана была нереститься с 05.04.2018 г.. по 05.06…. Но в жизни все происходило иначе... Стахановцы, судя по работе рыбных киосков в нерест! Дилетантское чутье подсказывает, не спроста так коротка икорная доля мальков…

Что же поделаешь, начальник ГосАгенсвта Белов, судя по трудовой Анкете, такой же дилетант, как и мы с вами.

«Бєлов Ярослав Сергійович, 1982 року народження

Освіта: У 2008 році закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство»; у 2004 році – Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти».

Трудова діяльність:

Трудову діяльність розпочав наприкінці 2005 року на посаді юриста у приватному підприємстві.

З 2008 року обіймав посаду заступника начальника Управління правової та законопроектної роботи – начальника відділу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

З 2010 року працював у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.

З кінця 2010 року обіймав посаду старшого юриста ТОВ «Юридична компанія «МОРІС ГРУП».

З 2011 року працював на керівних посадах у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

З 2013 по 2017 роки перебував на дипломатичній службі.

13 грудня 2017 року призначений Кабінетом Міністрів України на посаду Голови Державного агентства рибного господарства України (Розпорядження КМУ №889-р від 13.12.2017)».(Сайт Гос Агенста рыбного хозяйства)

Судя по всему, дилетантов, в том числе, и Белова, дурачат, оставляют с «длинным носом» профессионалы-рыбники.

Сам Министр украинской экологии оценил прибыль теневого рынка вылова креветки на Николаевщине в 400 млн. грн за сезон. Разумеется, ни ломанного гроша в областной бюджет!

На сайте ГосАгенства о нересте креветки, о запрете на вылов не сказано ни слова. Дилетанты подозревают, что Ярослав Сергеевич вполне уверен –креветки размножаются и растут в рыбных магазинах на Бессарабке.

Информация, требующая проверки, поступала в нашу ленту с весны этого года:

«Район турбазы «Очаков» расположен причал. Хозяин Кравцов В.Г. земля и двухэтажное строение не дооформленно ( незаконное). Причал функционировать может только как пункт проката. С этого причала ( хозяин Кравцов ) проводит промысел креветки на о. Тендра, выбирают на обратном ходу крючки с осетриной и двигаются на причал где их встречает Кравцов В.Г. Его личная защита поддержка нач. Погранотдела «Очаков» капитана Соколова Д,В и зам.нач. УВД области Вы-$$$ского, выходца из Каменки. Весь вылов сводится в частный двор по адресу г.Очаков ,ул. Частника 21?. В стационарный холодильник для последующей раздачи по службам и реализации».

Предположительно этот причал.

«На Кинбурнской косе в районе с.Покровские хутора вдоль крема воды, в районе бывшего мидийно-устричного завода ведется промысел креветки под контролем инспектора рыбпатруля Силецкого А.И , Барсукова В.В,работников парка Мусиенко В.И ,Иванова А.А, капитана Соколова Д.В, полковника Вы$$$скогj.

Приемный пункт по хранению, переработке рыбы и креветки находится на Кинбурнской косе с. Чемылевка. Хозяин стационарного хранилища зам.нач.национального парка «Белобережье Святослава» Мусиенко В.Н. С «Лагерной косы» выходят два самодельных больших пластиковых катера с двумя моторами 250 л.с ( капитаны Комлев И., Репин А). Выходят в море на лов осетрину ( переметами) . Крышуют Мищенко,Вы - -кий,Соколов)»

«Работник парка "Б-Бережье Святослава" Осинцев привёз с Биенковских плавней(ДБЛ.Кинбурн) 2 центнера коропа(днепр-2.мотор Сузуки-40),на 333 причал. На данном причале базируется м/к."Стрела,мотор-175 л/с",хозяин в.служащий пр-к Форманюк служит на о."Тендера"под руководством Кравцова(мотор его)ловит и привозит на Очаков креветку. Кравцов скупает 450 грн.за ведро(6 кг.200 грамм навеска).Прапорщик Форманюк младший брат капитана УВД области Форманюка В.(представитель П-ка Вы$$$ского по Очакову). Ещё три много/лошадных катера рыбаков базируются на 333 причале. Числятся как почалки к фелюгам. Движ неимоверный, тарят холодильники. В с.Ивановка организовывают ещё одну варку креветки. Хозяин Мороз.(патронирует лично мищенко,лично)».

Просим Вас положить конец безумному Аду уничтожения креветки в Николаевской области!

С уважением!

Дилетанты / Областная независимая ассоциация «ДАНА»/

Вышеприведенная информация лишь крохотная часть из папки поступлений в адрес организации.

To be continued…

P.S. С учетом того, что не все в Николаевской области, и в том числе в Очакове, сволочи и грабители, есть честные люди, и в том числе, в погонах, прошедшие огонь и медные трубы АТО, искренне желая Украине и её народу блага и мира, готовы защищать природные богатства от мародеров на Кинбурнском полуострове.

Один из них – Сергей, офицер милиции в отставке.

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