Департамент ЖКХ николаевского «Оппоблока»

Александр Брижатый, и.о. директора департамента ЖКХ Департамент жилищно-коммунального хозяйства в нашем городе — структура власти, через которую ежегодно проходят сотни миллионов гривен. Этот департамент отвечает за николаевские дороги, чистоту улиц и парков, за жилые дома и массу прочего. По факту, именно этот департамент — основа основ всей городской власти. В такой парадигме отношений контроль над ним обеспечит контроль едва ли не на над всем, что строится, ремонтируется, убирается в Николаеве. Проще говоря — это колоссальные финансовые потоки.

Потоки имеются, а значит и направлять их в «нужное» русло желающих хоть отбавляй.

До недавних пор, сфера ЖКХ была достаточно компромиссной в отношениях мэра Сенкевича и самой большой фракции в городском совете — «Оппозиционного блока». Директор Департамента ЖКХ Андрей Палько отлично чувствовал себя в кресле руководителя, пока «Самопомощь» и «ОБ» выстраивали партнерские отношения. Переодически ему «напоминали» о крайне важной необходимости сотрудничества, но в целом все стороны чувствовали себя хорошо. Однако год назад, накануне импичмента Сенкевича, который поддержал «Оппоблок», Палько стал на сторону последних, предав интересы своего непосредственного босса — Сенкевича. Вернувшись в кресло мэра, Александр Федорович церемониться не стал, прямо заявив: Палько будет уволен. Что в конечном счете и произошло.

Вакантную должность на несколько месяцев занял Виталий Кузнецов. Однако он не сумел справиться с прессом со стороны «ОБ». Те, в свою очередь, во всю трубили: «А вот Андрей Палько — настоящий профессионал!».

На сегодняшний день должность директора Департамента ЖКХ, де-юре, вакантна. Формально, с приставкой «исполняющий обязанности» жилищно-коммунальной сферой руководит Александр Брижатый. До этого он отвечал за тендерные процедуры в самом департаменте.

Источники из «Оппоблока» утверждают: Брижатого там хотят видеть в кресле директора ДЖКХ на постоянной основе.

Если взглянуть в прошлое Брижатого, сразу вспоминается все тот же период импичмента мэра Сенкевича. После его отставки «триумфаторы» принялись ставить на разные должности «своих» людей. Тогда Брижатый и попал в Департамент ЖКХ (в тендерный комитет). Поговаривали, что он — креатура народного депутата Давида Макарьяна, который якобы курировал процесс импичмента.

Хотя если копнуть чуть глубже, окажется, что Александр Брижатый уже работал в Николаевском городском совете. Еще в 2011 году он был назначен на должность начальника отдела предпринимательства и регуляторной политики. До этого должность занимал Андрей Яковлев — сегодняшний депутат горсовета от «Оппоблока», руководитель николаевской партячейки «ОБ». По имеющейся информации, тогда именно Яковлев помог Брижатому в трудоустройстве (сам Яковлев ушел на другую руководящую должность в горсовете). Брижатого и Яковлева объединяет и общая партия — в 2010 году они оба были в первой пятерке «Социалистической партии» на выборах в горсовет.

Спустя 8 лет картина вырисовывается следующим образом. «Оппозиционному блоку» в горсовете нужен «свой» человек на должности директора Департамента ЖКХ. У одного из руководителей партии Андрея Яковлева в департаменте есть товарищ, как минимум, с общим политическим прошлым. Прямо сейчас он руководит департаментом, но с приставкой «и.о.». Сохранить контроль над финансовыми потоками будет проще всего именно с Александром Брижатым — «своим» человеком.

Как видится, «Оппозиционный блок» сумел найти общий язык с Брижатым именно через его связь с Яковлевым. Этому уже имеются косвенные публичные подтверждения — на прошедшей сессии городского совета «опоблоковцы» достаточно лояльно отнеслись к отчету Брижатого от лица департамента ЖКХ. Вопросы были порой абстрактными («Вы будете работать на благо Николаева?»), без какой-либо критики. Его даже пытались отбелить, мол, «погодите, он работает всего-то два-три дня на новой должности». И это при том, что несколько месяцев назад эти же люди винили во всех проблемах города Виталия Кузнецова — человека, который, на тот момент, только приступил к исполнению своих обязанностей директора ДЖКХ.

Александр Сенкевич уже планировал увольнять Брижатого — еще весной этого года. Поговаривают, что мнение о нем у мэра не изменилось и сейчас. Но, пользуясь численным преимуществом среди депутатов горсовета, «Оппоблок» может додавить Сенкевича. Особенно сегодня — накануне формирования и принятия бюджета Николаева на 2019 год. Ведь «ОБ» уже имеет опыт работы в ультимативной форме: не выполните наши требования, мы заблокируем работу горсовета. Одна из самых важных должностей во властной вертикали города может оказаться разменной монетой в политических разборках сильных мира сего. Но надежда на здравое и адекватное решение мэра Сенкевича в этой ситуации все еще есть.