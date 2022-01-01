В Киеве проходит факельное шествие в честь Степана Бандеры – на ходе собралось около 500 человек

В центре Киева в субботу, 1 января проходит ежегодное традиционное факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. Оно должно было начаться в 17:00 в парке имени Тараса Шевченко у памятника поэту, но участники мероприятия пока только собираются.

Об этом сообщает «Обозреватель», который ведет текстовую трансляцию.

Маршрут шествия – улица Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – Крещатик – Майдан Независимости. Люди с украинскими государственными флагами, а также с символикой ОУН уже собрались у памятника Шевченка. По предварительной оценке, на мероприятие собралось около 500 человек.

Отметим, в 2022 году исполняется 113 лет со дня рождения Степана Бандеры – лидера ОУН, одного из ведущих идеологов украинского националистического движения 20-го века.

Напомним, полицейские задержали злоумышленников за нанесение провокативных надписей в комплексе военных польских захоронений во Львове.