Ну ладно, давайте и я про «МрійДій»

Давно хотел что-то написать по этому поводу, но как-то, даже для самого себя, пока не нашел ответы на все вопросы.

Вступать или нет?

Да, уже вступил.

Все ли мне нравится? Нет ли у меня сомнений?

Конечно, не всё и не все мне нравятся. Конечно, у меня есть сомнения и недоверие к некоторым организаторам. Но, как говорил один диктатор, «Других писателей (чит. организаторов) у меня нет». Давно многие говорили, что что-то подобное нужно, но все ждали, когда прийдут какие-то молодые ребята и все сами сделают. Ну вот пришли. Сделали. Организовали. И многие такие: «пфффф, хуйня». Но у меня было такое чувство, что в том зале в Ушуайе собрались все те, кто может что-то изменить и еще чего-то хочет. Ведь тех, кто уже ничего не хочет, у нас и так достаточно. А вот если и эти разочаруются – тогда всё, жопа – точно останемся жлобами в жлобском городе. Так что, лед, конечно, здесь очень тонкий.

Сдаю ли я деньги?

Да, сдаю. Чтобы что-то менять не нужно быть у власти, не нужно быть депутатом, не нужно быть чиновником. Но деньги нужны – без них не получится.

И что ты веришь, что они их не украдут?

Ну тут да – верю. Понимаю, что может не получится, что опустим руки, что заполитизируем, но что украдут эти деньги – не верю. Думаю уже сейчас потрачено намного больше, чем сдано членских взносов.

Зачем тебе это? Что тебе это дает?

От кого только я не слышал фразу: «Нужно начинать с себя». Ну вот я и начал. И вам рекомендую. Скажу честно, я не сторонник строить лавочки и красить заборы. Но если такую цену нужно заплатить, чтоб начать строить новое общество в нашем городе – буду и красить и копать. А пока будем красить, может, поймем, что нужно хотя бы внутри этого маленького сообщества начать уважать друга друга, выручать, помогать, не завидовать, защищать, развивать, обучать, и может, это и есть наша главная задача.

Та они ж все пойдут в депутаты и делают это ради личного пиара!?

Ну тогда будет очередное разочарование. Хотя, я не думаю что кто-то из организаторов скажет, типа, ну все спасибо Мрійдій, я тут у вас попиарился и теперь стану депутатом, а вы идите нахер! Скорее всего скажет, типа, я иду в депутаты чтобы менять систему и помогать платформе изнутри и бла бла бла. Но суть от этого не изменится.

Вот интересно, что вы, хейтеры, будете говорить, когда у нас все получится? Хотя, какая разница? Вас с радостью примут в ряды платформы – мы же филантропы, мы же толерантные.