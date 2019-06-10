Кандидатов ещё не утвердили, а чёрные технологии уже стартовали

Та информация, которая появилась на двух сайтах, афишировано принадлежащих двум действующим нардепам, явно демонстрирует, что им больше нечего сказать своим избирателям за годы своей работы в парламенте, и таким образом они хотят убрать меня с пути, чтобы иметь шанс в очередной раз удержаться за свои кресла.

Да, действительно, вчера я присутствовал на съезде партии «Слуга народа» в качестве гостя. Это стало известно СМИ, и мне пришло много сообщений со словами поддержки. Я благодарен за это всем людям, которые меня знают, как человека целеустремленного, умеющего успешно развивать предприятия.

Несколько странно, что мое появление на съезде партии «Слуга народа» так активно стало обсуждаться в прессе с перекручиванием фактов и явно людьми, далекими от понимания событий прошлых лет, но с твёрдым убеждением, что я скрываюсь под чьей-то маской!

Хочу поставить все точки над «i», особенно для тех, кто недоволен моей персоной.

Я никогда в своей жизни не состоял ни в какой партии!

Я более 15 лет работаю и возглавляю предприятия морехозяйственного комплекса.

Почти 6 лет я управлял сложным и крупным предприятием - МСП «Ника-Тера», которое находится в Корабельном районе города Николаев. За время своей работы малоизвестное и довольно невзрачное предприятие, стало популярным и престижным не только в Украине, но и далеко за её пределами! Удалось обратить внимание к нашей работе финансовых учреждений, кредитовавших клиентов порта. Таким образом, удалось увеличить количество клиентов и объемы перевалки в период активного строительства порта и создать и упрочить имидж надёжного партнера.

Количество работающих сотрудников с момента начала моей работы и вплоть до ухода увеличилось вдвое и составляло более 1200 человек.

Работать на предприятии стало престижно! Зарплата увеличивалась с каждым годом, а соцпакет расширялся дополнительными программами! Территория предприятия постоянно преображалась, бытовые условия улучшались и вскоре порт стал одной из «визитных карточек» города!

Серый и унылый промышленный объект превратился в «жемчужину» на карте города.

Кропотливо создавалась команда портовиков, которая боролась за своё предприятие и совместными усилиями мы боролись за успех и процветание порта.

Я увлечённо занимался постоянным развитием «Ника-Теры» как управляющий, как хозяйственник, как человек, болеющий за своё дело, за свою работу и за конечный результат!

Я никогда не занимался политикой, и пока политика не решила заняться мной, не акцентировал внимание на том, к какой политической силе соотносит себя владелец компании и почему. Я развивал предприятие и ставил перед собой задачу показать пример социально ответственного бизнеса.

Множество социальных проектов было запущено и реализовано за время моей работы на предприятии.

Более трех миллионов гривен ежегодно предприятие вкладывало в социальные проекты для г. Николаев, например:

- модернизация, зонирование, устройство мест отдыха и игровых площадок для детей, ремонт и освещение в детском городке «Сказка» в Корабельном районе;

- по желанию учащихся строительство футбольного поля и помощь в ремонте помещений в интернате № 6;

- поддержка женской гандбольной команды и других спортивных секций;

- организация спортивных мероприятий в корабельном районе;

- оказание помощи ветеранам корабельного района;

- установка комфортных, если можно сказать, «парклет-зон» с уникальными изогнутыми скамейками, собственного дизайна, пользующимся огромным спросом у жителей района;

- высаживание в Корабельном районе тысяч деревьев

И многое другое.

Все это время я занимался развитием предприятия и социальными проектами. И не планировал идти в политику. Но на внеочередных выборах в парламент и потом на местных выборах «Оппозиционный блок» обратил на меня и мою деятельность внимание, и предложил возглавить областную парторганизацию.

Не удивительно, что фото с этих встреч попали в СМИ. Но от предложения я отказался. А фото в интернете остались.

Кстати, узнав о том, что мне предлагают оппозиционеры, вертикаль на тот момент уже новой действующей власти пригрозила бесконечными проверками на предприятии, что могло поставить под удар возглавляемый мной порт, выбить коллектив из привычного рабочего режима и оттолкнуть наших партнеров.

И для меня все стороны этой политики были неприемлемыми. Я отказался, и продолжил заниматься работой.

В 2017 году я покинул возглавляемый мной порт «Ника-Тера». И вот уже более 2,5 лет работаю и развиваю другое предприятие.

Сейчас я вижу в команде Зеленского возможность новой, другой, социально ответственной политики.

Сейчас есть возможность построить команду единомышленников, не просто во власти, а единомышленников с народом, с каждым николаевцем. И как человек с большим опытом, я готов подставить своё плечо этой политической силе и нашему президенту. Прекрасно осознавая, сколько негатива и грязи на меня выльется. Но акцентирую ваше внимание, что моя кандидатура еще не прошла согласование и я на данный момент не являюсь кандидатом в народные депутаты.