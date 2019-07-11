Где на Кинбурнской косе заканчивается зона совести? Часть 2 SOS SOS SOS

Агентство Журналистских Расследований «Зеленка» продолжает свою работу.

В первой части расследования мы упомянули вопрос о незаконном обращении с землей, деревьями и других безобразиях чинимых экс-судьей Василякой при строительстве своих Замковых сооружений на кинбурнской косе.

Сегодня жители кинбурнской косы обратились в Агенство с просьбой разместить материалы о том, что незаконный самозахват земли и стойка «века» продолжаются. Наносится урон уникальной природе. По словам жителей косы, огромные железобетонные конструкции везутся с завода Океан, возможно, они просто связывают историю приватизации завода с экс судьей Василякой, а может быть инсайдерская информация верна. В этом Агентство Журналистских Расследований «Зеленка» совместно с журналистским сообществом разберутся в ближайшее время.

Мы оперативно связались с председателем сельсовета Агафоновым Григорием Михайловичем, который не стал давать интервью в телефонном режиме, а пригласил Агентство в гости, пообещав по выходу из отпуска ответить на все вопросы и предоставить документы по всем интересующим нас вопросам.

Агентство будет работать в плотной связке с правоохранительными органами и ведущими юристами. Уверен, законность возьмет верх.

Журналистов, которых заинтересовал данный вопрос, прошу обозначиться в личном сообщении на фейсбук, для согласования даты выезда на косу.