Николаевские дороги: «Конец всех запретов и ограничений»

Как мантру себе повторяю – я люблю наш город! Не так все плохо. Наговаривают на нас, ярлыки навешивают! Все у нас будет хорошо. Но...

Есть у нас семейный внедорожник - Citroen C3. С гарантийным СТО в Николаеве я уже имел негативный опыт, поэтому решил поехать на ТО в соседний Херсон. Казалось бы, и городишко поменьше, и название так себе. Но, когда переезжаешь черту нашей области в их, такое чувство, что вышел из свинарника и переобул сапоги. Но об этом позже.

Многие мне говорили, что на херсонских СТО обслуживание лучше. И вот, приезжаю я в сервис автосалона «Ампир». Молодой приятный парень. Ну там, все стандартные моменты, техпаспорт, сервисная книжка и т. д.

– А стоимость, – говорит, – я вам говорил по телефону?

– Нет, но я смотрел на сайте ситроена, там что-то около 2200.

– Да, так и есть 2180.

Достаю 2200, кладу на стойку. Потом пару минут что-то клацает на своем компьютере и выдает:

– Ой, вы знаете, то масло, которое рекомендует производитель для вашего автомобиля, мы берем у другого поставщика... «Ну вот блядь! Вот оно! И здесь та же херня!», – моментально в моей голове. –...и там оно дешевле, поэтому ТО вам обойдется в 1960 грн.

У меня, кажется, даже глаза чуть заслезились.

Последний диалог с их конкурентами в Николаеве был примерно такой:

– Подождите, куда вы, с вас 750 грн!

– Но вы же ничего не починили, еще и сломали поворотник?!?

– Но я же пытался починить!

А потом ты едешь домой. Уже стемнело. Опустился туман. За 15 мин ты проезжаешь Херсонскую область. Николаевская гостеприимно распахивает перед тобой врата дороги смерти. И вот ты несешься 10-30 км в час, виртуозно объезжая препятствия и благодаришь создателя, что в этот раз тебе повезло больше, чем тем десяткам машин на аварийках, которые рискуя своей жизнью, меняют разбитые колеса на обочинах в кромешной тьме. И вот ты видишь, как медленно из тумана вырисовывается он – то ли рудимент давно ушедших лет, то ли тонкий юмор дорожных служб – дорожный знак 3.42 «Конец всех запретов и ограничений»! Все блядь, хватит, натерпелись, конец! Чувак, делай что хочешь! Дыши полной грудью! Ругайся матом! Веди беспорядочную половую жизнь! Теперь можно!