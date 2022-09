«Навіщо сумувати». «Моє життя є справжнім». «Приємно». «Липневий ранок». «Леді удача». «Це життя»

Викладаю поетичний переклад пісні гурту DireStraits, що має назву «Навіщо (чому) сумувати (турбуватись)». Замовляли? Отримуйте.

Why worry Навіщо сумувати (тубуватисб) Baby,

I see this world has made you sad.

Some people can be bad.

The things they do, the things they say.

But baby,

I'll wipe away those bitter tears,

I'll chase away those restless fears,

That turn your blue skies into grey.



Why worry,

There should be laughter after the pain.

There should be sunshine after rain.

These things have always been the same.

So why worry now?

Why worry now!



Baby,

When I get down I turn to you,

And you make sense of what I do.

I know it isn't hard to say.

But baby,

Just when this world seems mean and cold,

Our love comes shining red and gold.

And all the rest is by the way.



Why worry,

There should be laughter after the pain.

There should be sunshine after rain.

These things have always been the same

So why worry now?

Why worry now! Бейбі,

Я бачу, знову ти сумна.

Бо в декого – вина.

Вчинки чиїсь, чужі слова.

Та бейбі, Зітру сліди я гірких сліз,

Та віджену сум’яття хмиз,

Від них сіріють небеса.

Не сумуй,

Сміх прозвучить, і біль вже минає,

Дощ помирає, сонце сяє.

Завжди саме так буває.

Чому сумувати?

Не сумувати! Бейбі,

Іду рятувати від біди,

Мене зрозумієш завжди.

Знаю, це легко сказати.

Та бейбі,

Хай світ холодний у цей час,

Любов зігріє сонцем нас,

Лише це важливо знати.



Не сумуй,

Сміх прозвучить і біль вже минає,

Дощ помирає, сонце сяє.

Завжди саме так буває

Чому сумувати? Не сумувати!

Цьогоріч виповнилось 50 років оцій пісні гурту SLADE, як й усьому альбому 1972 року. Твір є програмним та зрозумілим для будь-якого справжнього рокера. Звісно, текст є слабеньким. Проте, в рок-музиці слова пісні є другорядними, коли музика лине прямо з серця )

Співайте, насолоджуйтесь.

MY LIFE IS NATURAL.

Рlayed the sands of time and I loved and lost.

They give their bodies to two time horse.

They gambled every thing they got,

A greedy mind cut out the cards.

They even loved with another man's wife,

They even loved her with other men,

They've also drank a lot of wine,

Some men have even had a good time.

My life is natural, hey, hey, hey!

My life is natural, I said, I said, I said!

My life is natural, whoa, whoa, whoa!

My life is natural!

Maybe tomorrow a change in the life

Of the man in the street's gonna come,

Maybe tomorrow hope it`s tomorrow.

You got the sands of time and got 'em high,

They've done their best to wreck their mind,

Instead of joke they told a lie,

They started wars so men could die now.

They try to sus their bodies devil,

And what is good will take a mind brighter than mine,

To start to setting the world to right,

Would take another Christ now.

My life is natural, hey, hey, hey!

My life is natural, I said, I said, I said!

My life is natural, whoa, whoa, whoa!

My life is natural!

Maybe tomorrow a change in the life

Of the man in the streets gonna come,

Maybe tomorrow - hope it`s tomorrow.

My life is natural, hey, hey, hey!

My life is natural, I said, I said, I said!

My life is natural, whoa, whoa, whoa!

My life is natural, comma, comma, comma!

My life is natural, hey, hey, hey!

My life is natural, I said, I said, I said!

My life is natural, whoa, whoa, whoa!

………………………………………………………………..

МОЄ ЖИТЯ – СПРАВЖНЄ.

Я грав у пісках часу, кохав та втрачав.

Хтось робив мене щасливим, хтось продавав.

Ризикують усім, що мають,

Всі карти свої відкривають.

Стрибали у гречку з чужими жінками,

І навіть кохались з чоловіками,

Напивалися до нестями,

Це було «добрими» часами.

Моє життя – справжнє, гей, гей, гей!

"Моє життя справжнє", – казав, казав, казав!

Моє життя – справжнє, оа, оа, оа!

Моє життя – справжнє!

Завтра, можливо, щось змінить життя

Людини, що йде вулицею,

Може, завтра, сподіваюсь, завтра.

В пісках часу ти зрозумів їхню суть,

Якщо промовчати, твій розум уб’ють,

Всі жарти програли брехні,

Вони хочуть знищити нас у війні.

Вони злу передають власне тіло,

Кращим за мене це вже зрозуміло.

Змінити світ – ось наша мета,

Ми прагнемо нового Христа.

Моє життя – справжнє, гей, гей, гей!

"Моє життя справжнє", – казав, казав, казав!

Моє життя – справжнє, оа, оа, оа!

Моє життя – справжнє!

Завтра, можливо, щось змінить життя

Людини, що йде вулицею,

Може, завтра, сподіваюсь, завтра.

Моє життя – справжнє, гей, гей, гей!

"Моє життя справжнє", – казав, казав, казав!

Моє життя – справжнє, оа, оа, оа!

Моє життя справжнє! Так-так, так-так, так-так!

Моє життя – справжнє, гей, гей, гей!

"Моє життя справжнє", – казав, казав, казав!

Моє життя – справжнє, оа, оа, оа!

Якщо ми згадуємо про гурт Slade, то конче мусимо написати і про Sweet. Беззаперечно, вони були на пікових позиціях музичних чатів 70—х років минулого сторіччя приблизно в один час. Серед моїх знайомих були фанати обох колективів. Sweetнамагались уникати соціальних текстів, що могли б бодай трошки натякати на опозиційність владі. Така собі танцювальна попса («ПОПулярниє Совєцкіє Артісти»). Пропоную текст доволі відомої пісеньки солодких. Твір, звісно, про любов, а як може бути інакше? Усім нам бракує кохання. Чи не бракує.

SWEET

Watching the video that you sent me,

The one where you're showering with wet hair dripping.

You know that I'm obsessed with your body

But it's the way you smile that does it for me.



It's so sweet, knowing that you love me.

Though we don't need to say it to each other, sweet

Knowing that I love you,

And running my fingers through your hair,

It's so sweet.



Watching the video where you're lying

In your red lingerie ten times nightly.

You know I think your skin's the perfect color,

But it's always your eyes that pull me under.



It's so sweet, knowing that you love me.

Though we don't need to say it to each other, sweet

Knowing that I love you,

And running my fingers through your hair,

It's so sweet.



And I will gladly break it,

I will gladly break my heart for you.



It's so sweet, knowing that you love me.

Though we don't need to say it to each other, sweet

Knowing that I love you,

And running my fingers through your hair,

It's so sweet.

…………………………………………………………………

ПРИЄМНО.

Дивлюсь я відео, що шлеш мені,

Де ти у душі, з твого волосся крапає ручай.

Від твого тіла збожеволів у вогні,

Але твій усміх, ще чарівніше, знай.



Добре знати, що любиш мене.

Але нам і не варто казати це, мила,

Почуватись коханим,

Занурюватись і у твоє волосся,

Приємно.



Дивлюсь відео, в якому ти млієш

В червоній білизні, кожної ночі.

Шкіра твоя, як ідеальна, авжеж,

Та магнетично діють твої очі.

Добре знати, що любиш мене.

Але нам і не варто казати це, мила,

Почуватись коханим,

Занурюватись і у твоє волосся,

Приємно.



Я радісно розіб’ю,

Розіб’ю моє серце для тебе.



Добре знати, що любиш мене.

Але нам і не варто казати це, мила,

Почуватись коханим,

Занурюватись і у твоє волосся,

Приємно.

Не поважно, поширюючи українські переклади класиків англомовного року, забути про гурт Uriah Heep (Урія Гіп - імя літературного героя Чарльза Діккенса) та його відому пісню «Липневий ранок». Знешкоджую оцю невальорність. Тим паче, знаю достатньо прихильників творчості оцієї доволі совкової, як на мене, групи.

Позаяк. солячину, цитату з цього твору, уміли повторити усі гітаристи, котрі себе вважали рокерами. Читаймо, співаймо. Знову про кохання, єдине, на все життя, за можливістю.

JULY MORNING.

There I was on a July morning,

Looking for love.

With the strength of a new day dawning,

And the beautiful sun.

At the sound of the first bird singing,

I was leaving for home.

With the storm and the night behind me,

And a road of my own.



With the day came the resolution

I'll be looking for you,

La, la, la, la.



I was looking for love in the strangest places,

There wasn't a stone that I left unturned.

Must have tried more than a thousand faces,

But not one was aware of the fire that burned.



In my heart, in my mind, in my soul,

La, la, la, la.



There I was on a July morning,

I was looking for love.

With the strength of a new day dawning

And the beautiful sun.

And at the sound of the first bird singing,

I was leaving for home.

With the storm and the night behind me,

Yeah, and a road of my own.

La, la, la, la.

………………………………………………………

ЛИПНЕВИЙ РАНОК.

Я прокинувсь липневим ранком,

Шукаючи любов,

Літнє сонце стоїть над ганком,

Надихаючи знов.

Як птахи заспівали пісню,

Залишив я свій дім.

Я піду крізь шляхи штормисті,

Вдаль, де полум’я й дим.



Цього дня сказав Голос з неба,

Що тебе я знайду.

Ла, ла, ла, ла.



Я шукав тебе в дивних місцинах,

Обійшовши, здавалось, світи,

В кораблях, літаках та машинах,

Та ніхто не поспішав прийти.



В моєму серці, в голові, в душі,

Ла, ла, ла, ла.

Я прокинувсь липневим ранком,

Шукаючи любов,

Літнє сонце стоїть над ганком,

Надихаючи знов.

Як птахи заспівали пісню,

Залишив я свій дім.

Я піду крізь шляхи штормисті,

Так, де полум’я й дим.

Ла, ла, ла, ла.

Для фанатів гурту NAZARETH оприлюднюю поетичний переклад твору про пані «удачу». Хоча моєю улюбленою піснею назаретівців є «Телеграма», котру важко віднайти. До слова, про пані – пруху найкраще заспівано в польському фільмі «Ва-банк». Передивіться це кіно ще раз та послухайте, «як то звикле било».

Наразі співаємо британську пісню про загадкову пані, в поетичному перекладі українською мовою. Як і більшість читачів, я з удачею чи фартом не знайомий. Усе досягається власною працею.

LADY LUCK. There’s a woman in New Orleans. Said to love me she was born. But that was Friday payday, By Sunday she was gone. So I drove on down to Texas, Where I did not do to well. I fell hard for this woman child, Turn ou she came from… well. Lady Luck help me hold on, Lady Luck help me hold on. To one that I love. Well I had no luck with women, Thought I’d try my hand at cards. So I headed for Nevada, Gonna really take them on. But the way the hands were fallin', And the way the money goes. You could say it’s getting colder, You could say I nearly froze. Lady Luck help me hold on, Lady Luck help me hold on, To one that I love. So I started playing guitar, In a southern boogie band. And the ladies I was meeting, Make you want to buy the farm. Gettin' tired of saving souvenirs. Don’t remind me where they’re from, And the nights come on like magic, In the morning it’s all gone. Lady Luck help me hold on, Lady Luck help me hold on, To one that I love. Lady Luck help me hold on, Lady Luck help me hold on, Lady Luck help me hold on To one that I love. ………………………………………………..

ЛЕДІ УДАЧА. Жінка з Нового Орлеану, Роджена кохати мене. В п’ятницю була зарплата, В неділю пропала, дурне. В Техас я поїхав негайно, Туди де недобре вчинив. Повірив, мов дурень, в кохання, Хоча ця жінка прийшла з…ним. Леді Удача, помагай, Леді Удача, помагай! Тій, що кохаю. Мені не щастило з жінками, Тому у карти сів грати. В Неваді вмирають ночами, Коли здають не ті карти. Вже падають втомлені руки, І бакси течуть не туди. Чекають безгрошів’я муки, Мороз в передчутті біди. Леді Удача, помагай, Леді Удача, помагай! Тій, що кохаю. Я почав грати на гітарі, У південній бугі-банді Жінки, що траплялись у парі, Мріють про чай на веранді. Ви втомились від сувенірів, Чорні нігті й ноги в росі. Вночі ці дівчата - царівни, А вранці вони – наче всі. Леді Удача, помагай, Леді Удача, помагай! Тій, що кохаю. Леді Удача, помагай, Леді Удача, помагай,

Черговий ювілей пісні «Це моє життя» американського гурту BONJOVI відзначаю поетичним перекладом тексту твору українською мовою. Колись відвідував Нью-Джерсі, «місце сили» команди, недалеко від моєї улюбленої Філадельфії.

IT’S MY LIFE.