Івано-Франківськ є вдвічі меншим за Миколаїв. Але там, як й в інших обласних центрах України, філармонія має власний концертний зал, в будівлі – пам’ятці архітектури. Навіть в Сіверськодонецьку, тимчасовому центрі Луганщини з 110 тисячами населення, обласна філармонія до лютого 2022 року мала залу.

Миколаїв чотири десятиріччя живе без філармонічної будівлі. За цей час виросло вже два покоління миколаївців, для яких концерт у філармонії є ніколи небаченим дійством. Водночас за кількістю торгових точок, де продається алкоголь (більше тисячі на 480 тисяч мешканців) місто Святого Миколая завжди посідало місце в п’ятірці «питущих» обласних центрів. Через війну питання відсутності в Миколаєві філармонії ще сорок років буде «не на часі». Моїсей протягом сорокаріччя виводив з рабства євреїв. Миколаївські євреї/українці, що керують культурою – Ю. Любаров та Ю. Гранатуров готові подолати ізраїльські історичні рекорди.

Даю посилання на концертний варіант композиції Takenу виконанні калушанина Влада Дебрянського, що давно мешкає в Сан-Франциско, неодноразового номінанта на Греммі. Власне, саме так виглядає виступ в Івано-Франківській філармонії американського музиканта, композитора, продюсера, а нині – волонтера.

TAKEN.

Мабуть, ти взяла мене в полон.

Пливу вздовж прикрашених ікон.

Одну бачу я, неначе сон,

Святу в моїй церкві без вікон.

Візьму із собою в інший світ

Луну, ніби з раю, твій привіт.