Перспективи розвитку Миколаїва в 2023-2026 роках, ч. 2.

Продовжую оприлюднювати думки Регіни Захарової, 20-річної миколаївки.

Миколаїв - морська столиця України.

Стратегія розвитку сучасної урбанізації ґрунтується на процесі зосередження компетенцій у

складній, багатокомпонентній, динамічній системі з інтенсивними науковими, виробничими,

транспортними та культурними взаємозв’язками. Компетенції є магнітом, що притягує ресурси. І чим вище компетенції, тим вищим є соціально - економічний потенціал міста, регіону. Компетенції - точки застосування капіталу. Вони створюються людьми, молоддю, а точніше, талантами, видатними студентами, які є двигунами прогресу.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності талантів – основне завдання міської влади та громадськості. Джерелом компетенцій є фактори, ресурси, що історично склались, та актуальні тенденції.

Сильні сторони/компетенції Миколаєва й області:

- розвинута промисловість (суднобудування, машинобудування, переробка сільгосппродукції) та відповідна науково-освітня база – морський та аграрний університети;

- існуючий транспортний морський хаб;

- сприятливі кліматичні умови, в порівнянні з іншими регіонами України (тривалість опалювального сезону ніколи не перевищує 5 місяців на рік);

- великі площі сільгоспугідь (за обсягом орного чорнозему на одного мешканця Миколаївщина посідає друге місце серед українських областей).

Подальший розвиток сильних сторін/компетенцій та доведення їх до стандартів міжнародного

рівня – основне стратегічне завдання керівників, бізнес-середовища, громадськості Миколаєва та області. Для реалізації цих цілей необхідним є створення кластерів: територіальних утворень, що є відносно автономними системами життєдіяльності науково-технологічного та виробничого циклу, тобто. Точок зростання компетенцій.

Пропонований кластер: транспортно – логістичний морський хаб (ТЛМХ) «Асгард», на базі якого буде діяти центр створення морських безпілотних апаратів (МБА) «Гунгнір» (зі скандинавської міфології Гунгнір — спис Бога Одіна, що ніколи не пролітає повз ціль і вбиває всякого, в кого потрапить).

Характеристики кластера: назва «Асгард»; мета – заснування основного морського хабу України у рамках Євразійського транспортного коридору; завдання: реконструкція морських портів Миколаєва або будівництво нової сучасної транспортно-технологічної та логістичної інфраструктури для прийому та відправки вантажів в Україну/ з України.

В хабі діятиме центр «Гунгнір», з метою – стати світовим лідером у розробці технологій та виробництві МБА (різного розміру та призначення, у тому числі і для потреб НАТО). Центр створюється як автономний територіальний майданчик, містечко з науково-виробничою базою та рекреаційною зоною. Завданням центру є забезпечення умов для залучення до діяльності талановитої міжнародної аудиторії з компетенціями у технології виробництва МБА. Територія кластера знаходиться або в межах міста Миколаєва, або на узбережжі Чорного моря, складається з адміністративних будівель, промислових корпусів, житлових і культурно-спортивних споруд. В цьому проект прийматимуть участь студенти та молоді викладачі Миколаївського морського університету, які будуть відчувати себе потрібними місту та відповідати за цілу гілку розвитку не тільки Миколаївщини, але й країни в цілому.

Для збільшення кількості та якості вантажного, пасажирського потоків необхідно переглянути всю транспортну інфраструктуру й логістику Миколаєва, Миколаївської та Херсонської областей.