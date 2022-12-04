Припинення повноважень депутатів від заборонених партій

Як вже зараз в правовий спосіб забрати повноваження у народних депутатів України від забороненої партії – «ОПЗЖ», переконливо пояснив екс-депутат Микола Томенко у власному лозі на популярному українському інтернет-ресурсі. Не буду повторювати. Лише додам про форс-мажорні обставини, якими в цивільному праві абсолютно усіх цивілізованих країн, включно з Україною, вважається війна. Під час війни в країні можуть тимчасово діяти й інші, військові юридичні норм. Згадайте, як голова обласної державної адміністрації перетворився на начальника військово-цивільної адміністрації (ОВЦА). На яких підставах члени заборонених партій - «ОПЗЖ», «Партія Шарія» не лише залишаються депутатами Миколаївських обласної, районної, міської рад, а й продовжують утримувати в цих радах посади? Зокрема, чому представник забороненої партії В. Фроленко продовжує отримувати заробітну плату в якості першого заступника голови Миколаївської облради? До слова, де подівся цей слухняний підлеглий кримінального авторитета Мультика, що навіть після 8-ми років війни категорично відмовлявся в обласній раді проголосувати за визнання РФ країною – агресором? Саме за це більшість слуг народу і посадила цього екс-регіонала у високе крісло?

Пропоную звернутись о ст. 5 чинного закону «Про статус депутатів місцевих рад», щоб з’ясувати підстави дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради.

Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

його відкликання за народною ініціативою у встановленому цим Законом порядку; припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України (обласні управління СБУ, МВС повинні проінформувати керівництво відповідних рад про наявність/відсутність таких депутатів); обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень; обрання його депутатом іншої місцевої ради; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім (де звернення очільників рад до суду дотично депутатів, які після 24. 02. 2022 кудись хутко зникли?); набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених ст. 290 ЦПК України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави; його смерті. Це перелік з ч. 1 зазначеної статті. А є ще й друга частина норми.

Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку: з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень; з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Звісно, спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом, як і будь-які інші правові суперечки. Для початку сесії вище згаданих рад повинні звільнити депутатів заборонених партій з посад голів депутатських комісій, посад, що оплачуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів. А далі чекаємо, коли голови рад, які постійно розповідають виборцям про власний патріотизм, почнуть звертатись до суду з позовам, підготовленими численними юридичним департаментам, управліннями, відділами.