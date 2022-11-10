Вільна Херсонщина

Українці Правобережжя Херсонської області протягом всього часу російської окупації жили однією надією на успішний контрнаступ ЗСУ та звільнення від загарбників. Для українських захисників звільнення тимчасово окупованих територій було питанням часу. Угрупування російських окупаційних військ на правому березі Дніпра було приречене. У ході швидкого контрнаступу ЗСУ ворожий фронт розвалився, окупанти були змушені рятуватись втечею.

Після звільнення правобережної частини Херсонщини, усі місцеві жителі здобули довгоочікувану свободу, для них жахи російської окупації назавжди залишились у минулому. Українські захисники забезпечили повне витіснення російських загарбників із правого берега Дніпра та встановили вогневий контроль за ворожими позиціями на лівому березі. Додаткового було організовано прикриття узбережжя від можливих провокацій з боку противника. Після забезпечення гарантованого захисту Херсона та всієї берегової лінії Правобережжя розпочалось поступове відновлення соціально-побутової та економічної інфраструктури на звільнених територіях регіону.

Пріоритетними завданнями стало розмінування автомобільних доріг, очищення та відновлення дорожнього полотна. Паралельно були проведені роботи із налагодження залізничного сполучення. Після відновлення логістичних шляхів розпочалось наповнення полиць магазинів товарами першої необхідності. Організоване постачання українських продуктів харчування та побутової продукції зумовили зменшення рівня роздрібних цін та розширили асортимент. Дефіцит товарів поки зберігається, у херсонських магазинах продукцію розбирають швидко, жителі із нетерпінням очікують нового постачання. Важливо, що поступово відбувається задоволення попиту та насичення місцевих ринків доступними якісними українськими товарами.

Триває відновлення соціально-побутової та комунальної сфери регіону. Після капітального ремонту ключових підстанцій, розпочалось підключення абонентів до електромережі. Разом з тим розширюється покриття мобільного зв’язку із доступом до Інтернету. Відновлюють роботу відділення українських банків, поштові відділення тощо. Триває налагодження системи опалення, водо- та електрозабезпечення жителів регіону. В умовах ударів російських окупантів по об’єктам критичної інфраструктури, зниження температури повітря та незавершеності відновлювальних робіт на звільнених територіях для підтримання цивільного населення були створені “Пункти незламності”. Така ініціатива української влади допомагає подолати всі негативні наслідки від повномасштабної збройної агресії ворога, підтримує моральний дух та патріотизм українців, які мужньо вистояли під час жахливої російської окупації.

Незважаючи на постійні обстріли берегової лінії Правобережжя Херсонщини та житлових районів Херсону, усі жителі регіону розуміють – вони ВІЛЬНІ! Українські захисники після ретельної підготовки найближчим часом проведуть блискавичний контрнаступ на лівому березі Дніпра, й на інших стратегічних напрямках. Невдовзі від російських загарбників буде звільнена вся територія Херсонської області та інші тимчасово окуповані українські території. Всі українці вірять в ЗСУ, і кожен знає, що у вільній Україні завжди буде злагода, добробут та свобода!

Фото: Арсен Петров