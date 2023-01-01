Кілограм яєць

Два єврея в кабінеті ЗЕ –

Рєзніков та Шмигаль, зі Львова,

Купували яйця (фаберзе)

В кілограмах – а шо такова?!

Великі яйця є у слона,

Смачні яйка є у страуса,

Волохаті є у кабана,

Мультяшені – в Міккі Мауса.

Ніхто з них не чув про «западло»

Для міністерства оборони.

Продайте яйця, по чім кіло?

А в Рєзнікова, з самогоном?

Немає месника, як Зорро,

Щоб зашампурити єрмакак.

Кладуть зелені на «Прозоро»

Між яйцями обрізаний знак.

Продукти крадуть вагонами,

Поки герої – «на Донбасі»,

Не нажеруться мільйонами,

Не критикуй, бо не на часі.

Звучить «Ні - антисемітизму»,

Слава та шана нашим мамам,

Давайте більше реалізму,

Якщо яйця, то в кілограмах.