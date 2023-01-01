Кілограм яєць

Два єврея в кабінеті ЗЕ –
Рєзніков та Шмигаль, зі Львова,
Купували яйця (фаберзе)
В кілограмах – а шо такова?!
Великі яйця є у слона,
Смачні яйка є у страуса,
Волохаті є у кабана,
Мультяшені – в Міккі Мауса.
Ніхто з них не чув про «западло»
Для міністерства оборони.
Продайте яйця, по чім кіло?
А в Рєзнікова, з самогоном?
Немає месника, як Зорро,
Щоб зашампурити єрмакак.
Кладуть зелені на «Прозоро»
Між яйцями обрізаний знак.
Продукти крадуть вагонами,
Поки герої – «на Донбасі»,
Не нажеруться мільйонами,
Не критикуй, бо не на часі.
Звучить «Ні - антисемітизму»,
Слава та шана нашим мамам,
Давайте більше реалізму,
Якщо яйця, то в кілограмах.