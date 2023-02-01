Не плутайте політичну відповідальність з юридичною

Після корупційних скандалів всередині ОПУ та деяких підрозділів певних міністерств КМУ правляча верхівка України традиційно вирішила відволікти увагу виборців. Увесь негатив було скеровано на народних депутатів України: майстра спорту з боротьби 185-сантиметрового М. Тищенка (Колю Оболонського – Котлету), реального пацана 1972 року народження, та Ю. Тимошенко, пенсіонерку 1960 року народження. Бо вони під час війни в грудні 2022 року/січні 2023 року дозволяють собі відвідувати коштовні курорти ОАЕ й Тайланду.

Чиновникам, проти котрих правоохоронні органи були ЗОБОВ’ЯЗАНІ порушити кримінальні справи (американські ревізори ПРИМУСЯТЬ «віце-президента України» це зробити, пізніше), дозволили звільнитись за власним бажанням, себто, «уйті в лєс по-тіхому». Усі ці заступники, котрі без вказівки керівника навіть туалет не відвідують самостійно, поки успішно оминули кримінальну відповідальність за власні вчинки чи бездіяльність. Поясніть американцям, як фірма зі статутним капіталом в одну тисячу гривень, без досвіду, офісу та персоналу виграє тендер МОУ на постачання продуктів нашим оборонцям обсягом 13 мільярдів гривень (включно з яйцями по 17 грн за штуку). Офіс ГПУ, НАБУ, депутати, міністри, судді, прокурори….всі мовчать, не помічають дербанів, відкатів, закритих від усіх декларацій про доходи чиновників під час війни.

Натомість українцям для обговорення, наче псу для обгризання, підкинули кістки з назвами «котлета по-київськи в Таї» та «вона працює….в Дубаї». Всі рішення керівництва України про заборону топ-чиновникам покидати Україну без дозволу В. Зеленського, 1978 року народження, Р. Стефанчука, 1975 року народження, Д. Шмигаля, 1975 рок народження (а фактично – А. Єрмака, 1971 року народження) були ухвалені вже після того, як Ю. Тимошенко та М. Тищенко з’явились на теплих тропічних пляжах. Закон не має зворотної сили, справедливо вважає Конституційний Суд України: «Ст. 58 Конституції України закріплює один з найважливіших загальновизнаних принципів сучасного права - закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Вони поширюють свою дію тільки на ті відносини, які виникли після набуття законами чи іншими нормативно-правовими актами чинності».

Я ніколи не був і не є симпатиком Ю. Тимошенко чи, тим паче, М. Тищенка. Але скажу об’єктивно: в правовому сенсі, відвідавши ОАЕ чи Тайланд нинішньої зими, вони не порушили жодної української юридичної норми.

Вік топ-чиновників чоловічої статі я зазначив, щоб нагадати про їхній стосунок до конституційного обов’язку захищати Україну.

Додатково доктору юридичних наук Р. Стефанчуку, народженому в Тернополі, пораджу ще раз прочитати Конституцію. Зокрема, ст. 8, за якою в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції й повинні відповідати їй. Ст. 22 гарантує, що права і свободи людини і громадянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Вивчайте і ст. 33. Вона каже: кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну (це про Г. Корбана, у якого українське громадянство є первинним, а ізраїльське вторинним).

Щоб остаточно підштовхнути виборців до «забуття» корупційних скандалів, пов’язаних з його фаворитами» А. Єрмак примусив К. Буданова (очільника ВІЙСЬКОВОЇ розвідки) зробити заяву про плановану ФСБ РФ, на час перебування в Україні американських аудиторів, спеціальну інформаційну операцію з дискредитації ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА України. В цьому переліку військового командування нашої держави за командою А. Єрмака опинився…сам А. Єрмак, керівник офісу, лейтенант запасу ЗСУ. Від нині ІПСО, запланованими спецслужбами Росії, заопікується не СБУ, а ГРУ МОУ. Так вирішив начальник секретарш, канцелярського приладдя та комп’ютерів, син полковника ФСБ, російського громадянина, що постійно мешкає в Москві.

Це все, що вам треба знати перед тим, як ставити питання – а коли ж закінчиться війна? Запитайте у Бориса Єрмака. Дати його московську адресу чи СБУ вже знає?