ООН проголосовала за расследования военных преступлений в Сирии - Россия выступила против

Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря приняла подготовленную Лихтенштейном резолюцию, которой решила создать механизм расследования в отношении ответственных за серьезные преступления в Сирии для будущих судебных преследований.

Об этом сообщает «Reuters»

Круг вопросов, которыми займется новая структура, определит генеральный секретарь ООН в течение 20 дней. Авторами проекта резолюции выступили более 30 государств, среди которых ряд членов ЕС, арабские страны, а также Канада, Турция, Украина.

«Мы слишком часто и слишком долго откладывали принятие серьезных мер по привлечению к ответственности», – заявил посол Лихтенштейна в ООН Кристиан Венавезер перед голосованием.

По его словам, бездействие стало «сигналом, что совершение военных преступлений и преступлений против человечности – это та стратегия, на которую закрывают глаза и которая остается без последствий».

«Создание такого механизма является вопиющим вмешательством во внутренние дела государства-члена ООН», – заявил посол Сирии в ООН Башар Джаафари, выступая в Генеральной Ассамблее перед голосованием.

За документ проголосовали 105 стран, против − 15, в том числе Россия, Венесуэла, Китай, Куба, Иран и Сирия. Еще 52 государства воздержались.

Резолюция постановляет учредить под эгидой ООН «международный беспристрастный и независимый механизм по содействию проведению расследований в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их судебному преследованию».

Напомним, ранее на экстренном заседании Совбеза ООН, которое инициировала Франция, постоянный представитель России Виталий Чуркин заявил, что сотни фото из Сирии являются постановочными.

Отметим, ранее сообщалось, что Россия блокирует направление наблюдателей ООН в Алеппо.