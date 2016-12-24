Боевики обстреляли Светлодарск – повреждены жилой дом и автомобиль полиции

Поздно вечером в пятницу, 23 декабря, город Светлодарск подвергся обстрелу со стороны боевиков.

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

Снаряды попали около многоэтажного жилого дома. Повреждены окна и двери.

«Также осколками снаряда поврежден служебный автомобиль полиции, который находился возле пункта полиции. Работа по фиксации разрушений и оказанию помощи мирным жителям продолжается», - говорится в сообщении.

По факту обстрела открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).

Напомним, 18 декабря в штабе АТО заявили, что пророссийские боевики пытались выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. По предварительной информации, в ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 - ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых боевиков.