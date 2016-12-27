«Правый сектор» убрал цветы от генконсульства РФ, принесенные в знак сочувствия авиакатастрофе с Ту-154 российского МО

Активисты "Правого сектора" возле генконсульства Российской Федерации в Одессе убирали цветы, принесенные в знак сочувствия россиянам по поводу крушения военного самолета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Как известно, некоторые одесситы после авиакатастрофы самолета Ту-154 минобороны России принесли под стены генконсульства РФ цветы и плакаты с сочувствиями.

После прихода к генконсульству активистов "Правого сектора", цветов там не осталось и появились новые плакаты.