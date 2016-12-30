СБУ запретила въезд в Украину сыгравшему роль боевика «ДНР» российскому актеру

Служба безопасности Украины запретила на пять лет въезд на территорию Украины российскому актеру Яну Цапнику, сыгравшему роль боевика террористической организации "ДНР" в пропагандистском фильме "Военный корреспондент" производства РФ.

Об этом говорится в ответе ведомства на обращение председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко, опубликованного на его странице в Facebook.

По словам главы Нацсовета, к нему поступало немало сообщений об участии Цапника в новогоднем "огоньке" на Интере.

"Причем, мои корреспонденты отмечали отрицательную деятельность Яна Цапника в отношении нашей страны", - пояснил он.

В связи с этим Артеменко обратился в СБУ с просьбой "проверить информацию об угрозе национальной и информационной безопасности Украины".

"Если Ян Цапник действительно участвует в новогоднем "огоньке" на Интере, надеюсь, что телеканал обратит внимание на информацию от СБУ и своевременно приведет свой эфир в соответствие", - добавил руководитель регулятора.

Напомним, что ранее СБУ запретила въезд в Украину 140 российским деятелям культуры