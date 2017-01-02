Донецких пограничников «усилили» бронированным катером и новым вооружением

Донецкий погранотряд получил скоростной бронированный катер украинского производства, новые ХАММЕРы и вооружение.

Об этом 2 января сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Погранотряд отныне усилен скоростным бронированным катером украинского производства, новыми ХАММЕРами и вооружением. А новейшая система "АЭРОС", над которой работали украинские и американские специалисты, "видит" сразу воздух, воду, землю, может одновременно вести и определять поведение до двухсот целей", - отметил глава государства.

Также Порошенко отметил, что для украинской бойцов, которые защищают страну от российской агрессии, "было важно услышать слова американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэма и Эми Клобучар о том, что мир в этой борьбе вместе с Украиной".

"Наши американские друзья также заверили в своей готовности отстаивать санкции США против России", - добавил Порошенко.

Как известно, 31 декабря президент Петр Порошенко посетил вместе с американскими сенаторами командный пункт в районе Широкино в Донецкой области и Мариуполь.