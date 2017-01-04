На Донбассе находятся пять тысяч кадровых военных РФ, – Полторак

Министр обороны Степан Полторак назвал количество российской боевой техники и регулярных войск РФ в зоне боевых действий на востоке Украины.

Об этом он сообщил в интервью «5 каналу».

По словам Полторака, Россия сосредоточила на временно оккупированном Донбассе около 600 танков, 1,3 тыс. боевых машин, 860 артиллерийских систем и 300 систем залпового огня.

«Они (РФ - ред.) сосредоточили на Донбассе огромную кучу вооружения и техники: около 600 танков, 1,3 тысяч боевых машин, 860 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня», - заявил министр.

Также на оккупированном Донбассе сформирована 40-тысячная российская военная группировка, регулярных войск РФ - 5 тысяч, сказал Полторак.

«Конечно, при таком военном скоплении, особенно с теми, кто не желает выполнять Минские соглашения, кто очень агрессивно настроен к Украине, говорить о спокойствии было очень трудно», - добавил министр обороны.

По словам Полторака, российско-оккупационные войска в 2016 году более 16 тысяч раз нарушили «режим тишины». Во время ведения боевых действий и обстрелов ранены 1,5 тысячи военных, 211 человек погибли.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военные РФ целенаправленно приезжают, чтобы убивать украинцев.