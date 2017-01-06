Очередное разбойное нападение в Николаеве: полиция разыскивает преступника

Вечером в четверг, 5 января, в Николаеве неизвестный совершил разбойное нападение на кредитное учреждение по проспекту Богоявленскому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, с соответствующим заявлением в Ингульский отдел полиции Николаева обратилась 23-летняя менеджер учреждения.

«По словам заявительницы, около 19:10 в помещение отделения зашел неизвестный мужчина, лицо которого было закрыто врачебной маской и натянутой на лоб черной шапкой. Угрожая якобы пистолетом, он завладел пакетом с денежными средствами в сумме около 4 тысячи гривен», - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.187 Украины («Разбой»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

«Полиция обращается к гражданам, которые могут помочь установить личность нападавшего, сообщить в Ингульский отдел полиции по адресу: Николаев, ул. 12-я Продольная, 42 А, или по телефонам (0512) 21-61-11, 102», - обратились в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что накануне Нового года на Николаевщине полиция объявила план «Перехват» для розыска подозреваемых в разбойном нападении на водителя частного предприятия.