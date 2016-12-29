На Николаевщине полиция объявила план «Перехват» - ищут разбойников на зеленой «Audi»

Фото - иллюстрация На Николаевщине полиция объявила план «Перехват» для розыска подозреваемых в разбойном нападении, случившемся в четверг, 29 декабря, в районе Вознесенска.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

По данным источников «Преступности.НЕТ» в ГУНП в Николаевской области, подозреваемые передвигаются на зеленой «Audi»-универсал и особое внимание полиции сейчас нацелено на Николаев. Ориентировочно, в этой машине могут передвигаться двое злоумышленников, которые, скорее всего, вооружены.