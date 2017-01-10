ФСБ задержала украинца на админгранице с аннексированным Крымом

Российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым.

Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение крымского погрануправление ФСБ.

Гражданина Украины задержали за то, что он якобы пытался пересечь границу, изменив фамилию.

«Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Оказалось, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года», - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что мужчина якобы решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

Сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если его вину докажут в российском суде, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.